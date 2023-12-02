Новини Авто 02.12.2023 о 08:30 comment views icon

The Grand Tour — теж все. Знаменита трійця колишніх ведучих Top Gear на чолі з Кларксоном йде з шоу

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Андрій Русанов

Автор сайту ITC.ua

The Grand Tour — теж все. Знаменита трійця колишніх ведучих Top Gear на чолі з Кларксоном йде з шоу

Джеремі Кларксон, Джеймс Мей та Річард Хаммонд зняли свій останній епізод автомобільного шоу The Grand Tour після семи років роботи на Amazon Prime.

Знамениті телеведучі щойно повернулися зі знімання останнього спеціального шоу у Зімбабве та завершують п’ятий сезон. Новина про The Grand Tour надійшла після оголошення про закриття Top Gear на BBC.

Кларксон розповів The Times: «Ми закінчили. Я оглядав автомобілі на телебаченні з 1989 року. Це 34 роки. І після наступного року я більше не буду цього робити».

Прем’єра The Grand Tour відбулася на Amazon Prime Video у 2016 році після того, як Кларксон, Мей та Хаммонд покинули шоу BBC Top Gear. Тоді Кларксон був звільнений за те, що вдарив продюсера.

21 листопада BBC повідомила, що Top Gear також не повернеться в осяжному майбутньому. Оголошення було зроблено після того, як ведучий Ендрю «Фредді» Флінтофф отримав травму внаслідок нещасного випадку на знімальному майданчикуі, що призвело до призупинення виробництва 34-го сезону шоу. Флінтофф був ведучим серіалу з 2019 року разом із Педді МакГіннессом та Крісом Гаррісом.

У ведучих також є інші шоу, які транслюються на Amazon, у тому числі «Ферма Кларксона» та програма «Наша людина в…» від Мея.

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Джерела: BBC, Variety

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