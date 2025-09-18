Новини Пристрої 18.09.2025 comment views icon

Компанія Aoostar, відома своїми eGPU, розпочала тестування нової докстанції для зовнішніх відеокарт EG01. Хоча повноцінної сторінки продукту ще немає, перші зображення вже демонструють ключові особливості пристрою, включно з доволі незвичним дизайном.

EG01 — це док-станція для відеокарт із Thunderbolt 5, яка підтримує повнорозмірні настільні моделі. При цьому вона сумісна з блоками живлення ATX/SFX і має опціональне кріплення для міні-ПК зверху. Тим самим відеокарта залишається повністю відкритою. Такий підхід фактично перетворює eGPU-док у систему формату mini-ITX. Це рішення особливо оцінять ті, хто планує використовувати EG01 не з ноутбуком чи портативною консоллю, а саме з компактним ПК для щоденної роботи чи ігор.

Новинка підтримує одразу два інтерфейси: Thunderbolt 5 та OCuLink. Вони пропонують однакову ефективну пропускну здатність у 64 Гбіт/с та забезпечують підключення графічної карти через інтерфейс PCIe 4.0 x4, тобто фактично найкращу швидкість, доступну сьогодні для зовнішніх GPU-доків. Але саме Thunderbolt 5 виглядає більш універсальним, адже може одночасно передавати живлення, відеосигнал і використовує компактніший кабель.

Встановити ПК на відеокарту: нова докстанція eGPU Aoostar EG01 дає таку можливість

Головна відмінність від попередніх пристроїв Aoostar у тому, що EG01 сумісний із будь-якими настільними відеокартами, але не має вбудованого блока живлення. Замість цього передбачено кріплення для сторонніх ATX або SFX-модулів. Це дає користувачам значно більше гнучкості: можна самостійно обрати потрібний блок живлення та легко замінити його в майбутньому.

Раніше Aoostar пропонувала моделі з інтегрованими БЖ на 400–800 Вт. Такі варіанти обмежували вибір відеокарт — наприклад, док із 400 Вт дозволяв ставити GPU з TDP не більше 250 Вт, а модель із 500 Вт — до 350 Вт. Це фактично зводило вибір до середнього сегмента відеокарт AMD та NVIDIA.

Завдяки новій концепції в EG01 користувач може побудувати систему, яка спочатку матиме достатньо потужності під актуальну відеокарту, а згодом легко оновиться — варто лише замінити блок живлення на продуктивніший.

Ціна та дата виходу поки що не розкриті. На сторінці значиться лише “скоро буде”.

Джерело: videocardz, tomshardware

