AMD анонсувала Radeon RX 7650M XT — зовнішню відеокарту від AOOSTAR

AMD планує випустити нову відеокарту Radeon RX 7650M XT у зовнішньому формфакторі. Компанія оголосила про свої плани щодо нового продукту, який планується запустити в липні цього року, оголошення було зроблено в Discord, тому сайт VideoCardz перепитав у представника компанії.
В AMD підтвердили, що пристрій є зовнішнім графічним рішенням, схожим на OneXplayer ONEXGPU (який поставляється з Radeon RX 7600M XT). Виробник AOOSTAR планує випустити «кілька специфікацій», що може означати інший TGP або обсяг пам’яті.
Модель eGPU, представлена AOOSTAR, має 1 вихід HDMI, два виходи DP, 3 порти USB, порт OCULINK та USB Type-C. На платі є 4 модулями пам’яті GDDR6 та 8-фазну систему живлення.
Поточна лінійка RDNA3 для ноутбуків виглядає дещо неповною порівняно з серією GeForce RTX 40. Відеокарта Radeon RX 7900M на базі графічного процесора Navi 31XL наразі є ексклюзивом лише для одного ноутбука. Здається дивним, що AMD доклала зусиль для такого обмеженого запуску.
Водночас моделі для ноутбуків RX 7600 і RX 7700 базуються виключно на графічному процесорі Navi 33, який пропонує до 2048 потокових процесорів. Враховуючи обрану назву для RX 7650M XT, можна припустити, що це невелике покращення характеристик, а не масштабне оновлення.
Хоча ходили чутки про те, що чип Navi 32 може з’явитися на ноутбуках, цього не сталося з того часу, як GPU вперше став доступним у вересні минулого року у настільних RX 7700/7800. AMD може представити оновлені мобільні графічні процесори Radeon на Computex або пізніше. Нова Radeon RX 6x50M була свого часу анонсована на CES 2022. Міні ПК Minisforum AtomMan X7 Ti, про який ми писали раніше, як раз має роз’єм OCuLink:
Minisforum представила AtomMan X7 Ti — міні-ПК з Core Ultra 9 185H, сенсорним дисплеєм та роз’ємом OCuLink для зовнішніх відеокарт за $669
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