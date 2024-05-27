AMD анонсувала Radeon RX 7650M XT — зовнішню відеокарту від AOOSTAR

AMD планує випустити нову відеокарту Radeon RX 7650M XT у зовнішньому формфакторі. Компанія оголосила про свої плани щодо нового продукту, який планується запустити в липні цього року, оголошення було зроблено в Discord, тому сайт VideoCardz перепитав у представника компанії.

В AMD підтвердили, що пристрій є зовнішнім графічним рішенням, схожим на OneXplayer ONEXGPU (який поставляється з Radeon RX 7600M XT). Виробник AOOSTAR планує випустити «кілька специфікацій», що може означати інший TGP або обсяг пам’яті.

Модель eGPU, представлена ​​AOOSTAR, має 1 вихід HDMI, два виходи DP, 3 порти USB, порт OCULINK та USB Type-C. На платі є 4 модулями пам’яті GDDR6 та 8-фазну систему живлення.

Поточна лінійка RDNA3 для ноутбуків виглядає дещо неповною порівняно з серією GeForce RTX 40. Відеокарта Radeon RX 7900M на базі графічного процесора Navi 31XL наразі є ексклюзивом лише для одного ноутбука. Здається дивним, що AMD доклала зусиль для такого обмеженого запуску.

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Водночас моделі для ноутбуків RX 7600 і RX 7700 базуються виключно на графічному процесорі Navi 33, який пропонує до 2048 потокових процесорів. Враховуючи обрану назву для RX 7650M XT, можна припустити, що це невелике покращення характеристик, а не масштабне оновлення.

Хоча ходили чутки про те, що чип Navi 32 може з’явитися на ноутбуках, цього не сталося з того часу, як GPU вперше став доступним у вересні минулого року у настільних RX 7700/7800. AMD може представити оновлені мобільні графічні процесори Radeon на Computex або пізніше. Нова ​​Radeon RX 6x50M була свого часу анонсована на CES 2022. Міні ПК Minisforum AtomMan X7 Ti, про який ми писали раніше, як раз має роз’єм OCuLink:

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