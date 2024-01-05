Новини Авто 05.01.2024 о 15:58 comment views icon

VW відкладе виробництво електромобіля за концептом ID.2all через пом’якшення стандарту Євро-7

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Юрій Орос

Автор новин

VW відкладе виробництво електромобіля за концептом ID.2all через пом’якшення стандарту Євро-7

Volkswagen відкладає серійне виробництво нового доступного електромобіля оскільки більш м’які норми Євро-7 означають, що менші автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння будуть продаватися довше, ніж передбачалося.

Невеликий електромобіль, заснований на концепті ID.2all, представленому в березні минулого року, планується запустити в серійне виробництво в травні 2026 року замість 2025 року, передає Automotive News Europe.

Серійний ID.2all буде продаватися за базовою ціною менш як 25 000 євро. Роздрібна ціна буде вищою, ніж у конкурентів з ДВЗ, як VW Polo, які з’являться на ринку одночасно. У Німеччині Polo коштує менш як 22 000 євро.

«Народний електромобіль» VW ID.2all обіцяє запас ходу до 450 км та багажник від 490 літрів за ціною менше €25 тис.

VW та інші європейські автовиробники очікували, що до кінця десятиліття вони більше не зможуть прибутково продавати невеликі автомобілі з ДВЗ через жорсткі антизабруднювальні норми Євро-7. Після потужного лобіювання з боку промисловості країни ЄС погодилися не змінювати наявні умови випробувань на відповідність стандарту Євро-6 та обмеження викидів для легкових автомобілів і мікроавтобусів. Це означає, що невеликі автомобілі з ДВЗ можуть і надалі вироблятися без дорогої модернізації, яка зробить їх нерентабельними.

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