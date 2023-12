Концепт Volkswagen ID.2all: «водії хочуть більше кнопок замість сенсорного керування»

Концептуальний електромобіль ID.2all отримав дещо оновлений інтер’єр, найпомітнішою зміною якого стало повернення фізичних кнопок під центральним сенсорним екраном. За словами дизайнера інтер’єру бренду Даріуса Ватола, це буде «новий підхід для всіх моделей», заснований на «нещодавніх відгуках клієнтів» — особливо європейських, які хочуть «більше фізичних кнопок».

Генеральний директор Volkswagen Томас Шефер визнав критику клієнтів щодо надмірної залежності від сенсорного управління — зокрема в Golf Mk8 та ID.3, не кажучи вже про таку ж тенденцію в автоіндустрії в цілому. Він навіть заявив, що попередній підхід, який підтримував його попередник Герберт Дісс, «безумовно, завдав великої шкоди» з точки зору лояльності клієнтів, передає Engadget.

The future of Volkswagen interiors revealed. Here’s the ID.2 – on sale in 2025.

Classy and not everything on the touchscreen. pic.twitter.com/bXef4fXk99

— Steve Fowler (@SteveFowler) December 14, 2023