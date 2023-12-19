Новини Авто 19.12.2023 о 10:09 comment views icon

Концепт Volkswagen ID.2all: «водії хочуть більше кнопок замість сенсорного керування»

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Юрій Орос

Автор новин

Концепт Volkswagen ID.2all: «водії хочуть більше кнопок замість сенсорного керування»

Концептуальний електромобіль ID.2all отримав дещо оновлений інтер’єр, найпомітнішою зміною якого стало повернення фізичних кнопок під центральним сенсорним екраном. За словами дизайнера інтер’єру бренду Даріуса Ватола, це буде «новий підхід для всіх моделей», заснований на «нещодавніх відгуках клієнтів» — особливо європейських, які хочуть «більше фізичних кнопок».

Генеральний директор Volkswagen Томас Шефер визнав критику клієнтів щодо надмірної залежності від сенсорного управління — зокрема в Golf Mk8 та ID.3, не кажучи вже про таку ж тенденцію в автоіндустрії в цілому. Він навіть заявив, що попередній підхід, який підтримував його попередник Герберт Дісс, «безумовно, завдав великої шкоди» з точки зору лояльності клієнтів, передає Engadget.

ID.2all базується на оновленій платформі Volkswagen MEB Entry і оснащений двигуном потужністю 223 к.с., який може розігнатися до 62 км/год менш ніж за 7 секунд. Цей автомобіль може проїхати до 450 км на одному заряді, але це з більшою батареєю на 56 кВт*год замість базової версії на 38 кВт*год.

Очікується, що цей концептуальний електромобіль коштуватиме менш як 25 000 євро, коли він з’явиться у вигляді серійної моделі в Європі у 2025 році. Компанія також представила позашляховик ID. 2all SUV, який описується як «брат ID. 2all», він вийде не раніше 2026 року.

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