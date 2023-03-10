VW змусила поліцію купити передплату на Car-Net для пошуку викраденої машини з 2-річною дитиною всередині – тепер сервіс буде безкоштовним 5 років

Нещодавно Volkswagen потрапила у скандал, який демонструє темну сторону автомобільних сервісів підписок, які все частіше впроваджуються автовиробниками. В результаті деякі функції, які раніше одноразово оплачувались при покупці (наприклад, підігрів сидінь), тепер можуть бути запропоновані на умовах постійної платної підписки.

Почнемо з того, що останніми роками Volkswagen пропонує у своїх автомобілях сервіс Car-Net, який дозволяє підключатися до автомобіля за допомогою пристроїв та виконувати різні дії. Сервіс пропонує різноманітні функції – від надання детальної інформації про стан автомобіля та його розташування до автоматичного виклику спеціальних служб у разі викрадення чи аварії. Теоретично все звучить добре, але на практиці в кризовій ситуації система проявила себе не найкращим чином.

Нещодавно в передмісті Чикаго зловмисник викрав автомобіль Volkswagen Atlas, в салоні якого залишилася 2-річна дитина. Його мати відразу звернулася до поліції, але органи правопорядку не змогли оперативно виявити автомобіль за допомогою Car-Net, оскільки пробний період сервісу минув. Щобільше, поліція не змогла переконати представника Volkswagen повторно активувати Car-Net та допомогти відстежити місцеперебування автомобіля, доки не заплатила $150. У результаті викрадений автомобіль і дитину вдалося виявити раніше, ніж детективи внесли необхідний платіж.

Ця ситуація продемонструвала один із ризиків, пов’язаних із прив’язкою важливих функцій автомобіля до платних сервісів. Щоб розв’язати ситуацію, Volkswagen вирішила зробити безкоштовним підключений до Car-Net сервіс екстреної допомоги. Пропозиція буде доступна для більшості автомобілів 2020-2023 модельних років. Безкоштовний доступ до Car-Net діятиме протягом 5 років з дати продажу або з 1 червня 2023 року (дата набрання чинності), залежно від того, що настане пізніше. Сервіс почне діяти, як тільки власник створить обліковий запис myVW і прийме відповідні умови обслуговування.

Моделі з двигуном внутрішнього згоряння отримають доступ до автоматичних повідомлень у разі зіткнення, екстреної допомоги, виявлення місцеперебування викраденого автомобіля та попередження про крадіжку. Покупці ID.4 отримують доступ до сповіщень про зіткнення та функції екстреної допомоги. Для седана Passat 2020 функції Car-Net не передбачені.

Старший віцепрезидент VW по роботі з клієнтами Рейчел Залусек описує реакцію на крадіжку як «збій процесу». Компанія розслідує інцидент і вживе заходів, щоб «на майбутнє зробити все правильно».

Слід зазначити, що не всі підключені сервіси екстреної допомоги поводяться таким же чином. Наприклад, система GM OnStar має «негайно» зв’язатися з поліцією та почати відстежувати місцеперебування автомобіля у разі викрадення. У менш термінових ситуаціях OnStar почне відстежувати викрадений автомобіль, коли перевірить заяву власника до поліції.

Джерело: Engadget