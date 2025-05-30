Вигоріли на роботі? Просто зробіть електронне тату

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Американські дослідники з Техаського університету в Остіні cтворили тимчасове електронне татуювання, яке допомагає виявити ознаки надмірної напруги мозку та потенційного вигорання.

Зазначається, що це бездротове тату, що розміщується на лобі, декодує мозкові хвилі для вимірювання розумової напруги та ознак потенційного вигорання. За словами розробників, таке тату має підвищити безпеку людей, професійна діяльність яких пов’язана з постійною концентрацією уваги, зокрема, авіадиспетчерів, водіїв вантажівок.

«Ми давно стежимо за фізичним здоров’ям працівників, відстежуючи травми та розтягування м’язів. Тепер у нас є можливість відслідковувати розумову напругу, яка раніше не відстежувалася. Це може кардинально змінити, як організації забезпечують загальний добробут своїх співробітників», — пояснює професор інженерії Техаського університету Луїс Сентіс.

За словами дослідників, люди мають певну когнітивну зону, у якій працюють найкраще за умови відсутності перенавантаження та нудьги. Як зазначає старший науковий співробітник, професор інженерії, Наньшу Лу, існує оптимальне розумове навантаження для оптимальної продуктивності, індивідуальне для кожної людини.

Електронне татуювання складається з легкої батареї позаду та наліпок-датчиків завтовшки з лист паперу. Датчики мають хвилясті петлі та котушки, що дозволяє їм розтягуватися та пристосовуватися до чола людини для більш чіткого сигналу. При цьому розробники стверджують, що їхнє електронне тату працює навіть краще за ЕЕГ.

«Дивовижно, що ці шапочки, хоч і мають більше датчиків для різних областей мозку, ніколи не отримують ідеального сигналу, тому що форма голови у всіх різна. Ми вимірюємо риси обличчя учасників, щоб виготовити персоналізовані електронні татуювання та гарантувати, що датчики завжди знаходяться у потрібному місці та приймають сигнали», — наголошує Наньшу Лу.

Дослідники перевірили свою розробку на шести добровольцях. Вони виконували завдання на запам’ятовування з поступово зростаючим рівнем складності. Електронне татуювання виявило підвищену активність тета та дельта-хвиль мозку, що вказує на когнітивну напругу. Також татуювання продемонструвало знижену активність альфа та бета-хвиль, що свідчить про розумову втому.

Розробники підкреслили, що сукупність цих показників може вказувати, коли мозок стикається із розумовими труднощами і виснаженням. Науковці також навчили модель штучного інтелекту передбачати розумову напругу людини на основі сигналів від електронного татуювання. ШІ зміг розрізнити різні рівні розумового навантаження та передбачити, коли мозок людини буде перевантажений.

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Складові такого електронного тату коштують близько $200. Одноразові датчики коштують близько $20 кожен. Розробники зазначають, що порівняно із ціною на апарат ЕЕГ — близько $15 тис., їхня розробка виглядає дуже перспективно.

В даний час електронне татуювання працює тільки на шкірі без волосся, але дослідники працюють над тим, щоб поєднати її з датчиками на основі чорнила, які можуть працювати на вкритій волоссям частині голови. Це дозволить повністю покрити голову та повніше контролювати мозок.

Результати дослідження були опубліковані у журналі Device

Джерело: TechXplore

Розділ Технології виходить за підтримки

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