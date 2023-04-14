Вийшов релізний трейлер Horizon Forbidden West: Burning Shores – доповнення перенесе Елой на Палаючі Береги зруйнованого Лос-Анджелеса

Студія Guerrilla Games опублікувала релізний трейлер майбутнього доповнення Burning Shores до гри Horizon Forbidden West. Події розгортаються у новому регіоні на півдні, де колись був Лос-Анджелес. За тисячі років колись великий мегаполіс був повністю знищений тектонічною та вулканічною активністю.

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Тепер Палаючі Береги є небезпечним архіпелагом, населеним смертоносними машинами. Серед цих островів велике поселення Квен бореться за виживання. Саме сюди доля закидає Елой, і тепер вона має зустрітися зі зловісною загрозою для планети, яка ховається в цих небезпечних диких нетрях.

Доповнення Horizon Forbidden West: Burning Shores приносить у гру додатковий контент, у тому числі нових персонажів та пригоди у небезпечній новій області.

Щоб потрапити на Палаючі Береги, потрібно виконати основний квест (аж до «Сингулярності») у версії Horizon Forbidden West. Після основного квесту гравець отримає виклик через Фокус Елой, який почне сюжет доповнення.

Horizon Forbidden West: Burning Shores вийде на PlayStation 5 вже 19 квітня. Зараз можна оформити попереднє замовлення на доповнення, яке надасть доступ до наступних цифрових бонусів: Blacktide Dye Outfit (доступний у першого торговця барвниками), Blacktide Sharpshot Bow (можна придбати у першого торговця на Палаючих Берегах).

Джерело: techpowerup