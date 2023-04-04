Вийшов український трейлер супергеройського фільму «Синій жук» за коміксами DC

Студія Warner Bros. Pictures опублікувала український трейлер фільму «Синій жук», заснований на однойменному персонажі DC Comics. Це пригодницький екшен про звичайного хлопця, який несподівано отримує обладунок позаземного походження, який перетворює власника на супергероя з надзвичайними можливостями.

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Випускник коледжу Хайме Рейєс повертається до рідного дому, сповнений надій на майбутнє. Однак дім тепер – зовсім не те місце, яким він його пам‘ятає. Поки хлопець шукає своє призначення та роботу, втручається доля. Хайме несподівано стає власником Скарабея – стародавньої реліквії інопланетних біотехнологій. Скарабей обирає його своїм симбіотичним господарем та обдаровує неймовірним обладунком. Тепер Хайме, одягнений в обладунок, має надзвичайні та непередбачувані здібності, що назавжди змінюють його життя. Хайме стає супергероєм – Синім Жуком. Але разом із над можливостями з’являються й нові небезпеки та виклики.

Режисером фільму «Синій жук» став Анхель Мануель Сото. Головні ролі виконали Ксоло Марідуенья (серіал «Кобра Кай»), Адріана Барраза («Рембо: Остання кров», «Тор»), Даміан Альказар (серіал «Нарко»), Ельпідія Каррійо (франшиза «Хижак»), Бруна Маркезіні, Рауль Макс Трухійо, Сьюзан Серендон та інші.

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Фільм «Синій жук» вийде в український прокат 17 серпня 2023 року.