Вийшов український трейлер трилера «Екзорцизм» з Расселом Кроу

Студії Miramax та Outerbanks Entertainment зняли фільм «Екзорцизм». Це суміш трилера та фільму жахів, що має певну спадковість відносно фільму «Екзорцист». Нову картину зняв режисер, який є сином актора, що зіграв роль священника у культовому фільмі 1973 року.

Актор Ентоні Міллер (Рассел Кроу) знімається у фільмі жахів, де має зіграти священника, одержимого дияволом. Після періоду, коли погані звички заважали нормально працювати, він дорожить можливістю зніматися та намагається зануритися в роль. Проте знімальний процес аж занадто захоплює актора й з часом в його поведінці стають помітні зміни ─ наче сам диявол чи якісь інші надприродні сили заволоділи його розумом. Найбільше це турбує його доньку Лі. Те, що починає відбуватися довкола Ентоні, перетворить його життя на суцільний жах. От тільки на відміну від фільму, це не можна вимкнути чи перемотати. Чи зможе він встояти перед спокусою? Чи піддасться їй? Вибір дуже складний, коли на кону більше, ніж просто кар’єра.

Фільм «Екзорцизм» зняв режисер Джошуа Джон Міллер. Сценарій написали М. А. Фортін та Джошуа Джон Міллер. Головні ролі виконали актори Рассел Кроу («Гладіатор», «Тор: Любов і грім»), Сем Вортінґтон (серія фільмів «Аватар»), Раян Сімпкінс (серія фільмів «Вулиця страху»), Хлоя Бейлі (серіал «Рій»), Адам Ґолдберґ (серіал «Праведниця», «Його собаче діло»), Девід Гайд Пірс («Геллбой») та інші.

Фільм жахів «Екзорцизм» вийде в прокат в кінотеатрах України з 20 червня 2024 року. Його тривалість становить 120 хвилин.