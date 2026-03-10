Новини ШІ 10.03.2026 comment views icon

ШІ-екзорцизм: ChatGPT викриває чаклунів і сатаністів для британської поліції

Андрій Шадрін

Автор новин

ChatGPT допомагає викривати ритуали чаклунів і сатанистів, — британська поліція
Depositphotos

Британські органи із захисту вразливих осіб повідомляють про стале зростання кількості повідомлень про організоване ритуальне насильство, причому постраждалі дедалі частіше називають ШІ причиною, через яку вони наважилися звернутися по допомогу.


Британська поліція визначила несподіваний фактор зростання повідомлень про організоване ритуальне насильство: ChatGPT. Постраждалі звертаються до чат-бота зі штучним інтелектом, щоб опрацювати травматичний досвід, і експерти кажуть, що це призводить до того, що більше людей повідомляють про злочини, пов’язані із сатанізмом, чаклунством і духовним насильством. Групи підтримки повідомляють про постійне зростання кількості дзвінків протягом останніх 18 місяців, причому багато хто пов’язує рішення звернутися по допомогу саме з цим інструментом ШІ.

Національна асоціація людей, які зазнали насильства в дитинстві, повідомляє, що люди телефонують на їхню лінію підтримки й згадують, що ChatGPT направив їх до цієї організації. Ці злочини, класифіковані як “чаклунство, одержимість духами та духовне насильство“, зазвичай включають сексуальне насильство, жорстокість і нехтування, поєднані з ритуальними елементами, покликаними контролювати жертв. Серед виконавців — від насильницьких сімей до організованих мереж і педофільських угруповань.

Національна рада керівників поліції вже створила спеціалізовану робочу групу та розгортає навчання для поліцейських підрозділів по всій країні. Ці дії відбуваються після дослідницького огляду, який припускає, що наявні вироки — лише верхівка айсберга. Генеральна директорка Napac Габріель Шоу заявила, що благодійна організація спостерігає стабільне зростання повідомлень про ритуальне насильство протягом останніх 18 місяців, що відрізняється від звичної картини. Зазвичай кількість дзвінків зростає навколо дат із надприродним символічним значенням. Але зараз ситуація інша.


“За останні шість місяців або рік ми отримуємо звернення на лінію підтримки Napac від людей, які кажуть: “Мене направив до вас ChatGPT.” Люди використовують інструмент ШІ для своєрідної терапії та самодослідження, і будь-який шлях до професійної допомоги має значення”, — сказала Шоу.

Сатанізм досить часто згадується у таких розмовах. З 1982 року лише у 14 кримінальних справах офіційно було визнано наявність ритуальних практик у випадках сексуального насильства. Клінічна психологиня доктор Еллі Генсон минулого року провела огляд цієї проблеми й дійшла висновку, що ці вироки відображають лише частку реальних випадків. До того ж, саме ритуальні елементи часто ускладнюють притягнення до відповідальності. Оскільки деталі можуть звучати “фантастично”, система історично відкидала подібні повідомлення.

Жертви виростають у тому, що доктор Генсон назвала “режимами жорстокості”, але правда губиться між суспільним скептицизмом і теоріями змови. Насильство відбувається всередині білих британських сімей, іноді привілейованих, причому постраждалі називають серед кривдників бабусь і тіток. Минулого року членів педофільського угруповання у Шотландії, які видавали себе за відьом і чарівників, засудили до ув’язнення — це став рідкісний випадок вироку. Але експерти кажуть, що подібні справи залишаються радше винятком.

NPCC, Napac і Hydrant Programme цього місяця опублікували офіційний брифінг для фахівців щодо випадків чаклунства, одержимості духами та духовного насильства. Мета — підготувати офіцерів до роботи з такими справами, коли постраждалі наважуються заявити про себе. Для тих, хто використовує ChatGPT як інструмент первинного розкриття пережитого, Шоу бачить підстави для оптимізму.

“Якщо технологія допомагає людям звернутися до професійної допомоги, це означає прогрес. Стійке зростання кількості повідомлень свідчить, що чат-бот знаходить постраждалих, які інакше могли б залишатися мовчазними”, — каже вона.

Зі впровадженням спеціалізованого навчання система нарешті починає адаптуватися до злочинів, які вона довгий час ігнорувала. Для жертв, які переживають те, що Генсон назвала “режимами жорстокості”, поєднання доступу до ШІ та реформ у поліції може відкрити чіткий шлях до виходу з цієї ситуації.

Стартап із Токіо пропонує “скринінг привидів” на дому за $1000 — попит є, бо перевірене житло здають на 10-20% дорожче

Джерело: Digital Trends

