"Витримують контейнер вагою 15,6 т": нові чипи мають щільність 100 тис. транзисторів на сантиметр

Олександр Федоткін

Група вчених заявила про розробку нового типу волоконно-оптичних чипів з потенційною щільністю інтеграції д 100 тис. транзисторів на сантиметр.


Стверджується, що ці інтегровані у чип волокна завтовшки з людську волосину і здатні витримувати численні вигини, тертя, розтягування, скручування та навіть розчавлювання контейноровозом вагою 15,6 тонн. Результати дослідження опубліковані у журналі Nature. Потенційні галузі застосування надтонкої, гнучкої та міцної технології численні. Окрім створення тканин, де кожне волокно являє окрему крихітну систему, вчені заявляють, що її можна використовувати в інтерфейсах мозок-комп’ютер.

Дослідження проводилось під керівництвом професора Хуейшена Пена з Фуданського університету у Китаї. Дослідники створили схеми на еластичній підкладці, а потім згорнули її у тонке, пружне волокно, здатне функціонувати як повноцінна мікросхема.

“FIC-чипи здатні обробляти як цифрові, так і аналогові сигнали, подібно комерційним обчислювальним мікросхемам. Вони можуть виконувати нейронні обчислення з високою точністю розпізнавання, співставною з продуктивністю сучасних процесорів для обробки зображень в оперативній пам’яті”, — зазначається у дослідженні.

Хоча наразі це звучить вражаюче, схоже ця технологія перебуває на межі можливостей сучасної лабораторної літографії. Як стверджують розробники, чип з волокна завтовшки 1 мм потенційно може містити десятки тисяч транзисторів, що відповідає потужності деяких чипів для медичних імплантів. За словами співавтора дослідження Пейнінга Чена, фотолітографія у нанометровому масштабі згодом ще збільшість щільність інтеграції транзисторів і у майбутніх версіях зможе наблизитись до масштабів інтеграції класичних СPU у ПК.


Ми писали, що стартап створив створив оптичний процесор, удесятеро потужніший за NVIDIA Vera Rubin та у 10 000 разів менший за сучасні чипи

