tradfi
Новини WTF 30.01.2026 comment views icon

Смертна кара за онлайн-шахрайство: в Китаї стратили 11 членів злочинного клану

author avatar

Андрій Русанов

Редактор новин

Смертна кара за онлайн-шахрайство: в Китаї стратили 11 членів злочинного клану
Смертна кара за онлайн-шахрайство: в Китаї стратили 11 членів злочинного клану

У Китаї стратили 11 членів клану Мін звинувачених, у керуванні масштабними шахрайськими онлайн-центрами в М’янмі. Мережа заманювала жертв у фальшиві онлайн-стосунки з подальшим виманюванням грошей.


Ця схема шахрайства відома під жорстокою назвою “забій свиней”. Обдурених жертв переконують інвестувати у фальшиву торгівлю криптовалютою або фейкові схеми електронної комерції. Злочинці були засуджені до страти у вересні 2025 року. Вирок був виконаний цього тижня, після затвердження Верховним народним судом у Пекіні.

Однак не слід вважати, що шахрайство включало лише примітивну брехню. За даними китайського державного інформаційного агентства “Сіньхуа”, підсудних засуджено за такі злочини, як навмисне вбивство, навмисне заподіяння тілесних ушкоджень, незаконне затримання, шахрайство та незаконну діяльність казино. Верховний народний суд заявив, що докази злочинної діяльності, що датуються 2015 роком, є “переконливими та достатніми”. Згідно з китайським законодавством, злочинців, засуджених до смертної кари, страчують або розстрілом, або смертельною ін’єкцією.

Слідчі заявили, що перш ніж перейти до онлайн-шахрайств, клан заробляв гроші азартними іграми та проституцією. Влада стверджує, що ця родина згодом створила величезні шахрайські комплекси в М’янмі, де здебільшого працювали люди, які стали жертвами торгівлі людьми або викрадень, та змушені були здійснювати шахрайство під загрозою насильства. Багатьох з них змушували працювати в ретельно охоронюваних комплексах, де вони під примусом видавали себе за романтичних партнерів або фінансових консультантів.


В останні роки Китай активізував зусилля щодо ліквідації злочинних мереж, репатріюючи тисячі підозрюваних до Китаю для притягнення до відповідальності. Вважається, що подібні шахрайства генерують мільярди доларів щороку, а злочинні групи розширилися на міжнародні ринки, використовуючи різні мови для атаки на жертв у Європі та Північній Америці.

Джерело: Cybernews

Популярні новини

arrow left
arrow right
Apple Intelligence пройде "комуністичний" тест з 2000 питань для запуску в Китаї
Китай зобов'язав виробників додавати на павербанки РК-дисплеї
CEO Anthropic критикує експорт ШІ-чипів NVIDIA до Китаю: "Як продавати ядерну зброю Північній Кореї"
Голова Агенції з кібербезпеки США завантажував конфіденційні документи у ChatGPT
Американці cтворили 3D-карту військової бази Китаю за 10 годин після прольоту супутника, роздільна здатність — 50 см на піксель
Китайський програміст помер після роботи за сімох по 16+ год на день
Обійшли NASA: Китай створив перше у світі ПЗ для вимірювання часу на Місяці
Китай вперше став лідером світового ринку авто та обігнав Японію
Гендиректору OnePlus загрожує арешт на Тайвані — переманює таланти в Китай
Телевізори Sony вироблятиме TCL: компанія отримає 51% акцій
Китай запустив розподілений обчислювач ШІ довжиною 55 000 км — мережа охоплює 40 міст
Проспали лідера: китайська AGIBOT виробляє 39% людиноподібних роботів, Tesla пасе задніх
10 працівників Samsung арештовані за передавання Китаю технології 10 нм DRAM
Китайська відеокарта Fuxi A0 підтримує трасування променів та масштабування на основі графічного IP Imagination DXD
Понад 460 км: Китай будує велетенський бар’єр з тисяч цивільних суден поблизу Тайваню
Майстер дипфейків з Нідерландів відкрив 46 рахунків в різних банках з допомогою нейромереж
В Китаї створили рій з 200 дронів, яким може керувати один оператор
Заарештовано та екстрадовано засновника Prince Group: масштаб шахрайств сягає $75 млрд у криптовалютах
Китайці знайшли "найдавніший ПК" у світі віком 2000 років
Мегаконсоль: модерка зібрала PS5, Xbox Series X та Switch 2 в одному пристрої
Трамп дозволив NVIDIA продавати ШІ-чипи H200 в Китай, але взяв 25%
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати