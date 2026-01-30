Смертна кара за онлайн-шахрайство: в Китаї стратили 11 членів злочинного клану

У Китаї стратили 11 членів клану Мін звинувачених, у керуванні масштабними шахрайськими онлайн-центрами в М’янмі. Мережа заманювала жертв у фальшиві онлайн-стосунки з подальшим виманюванням грошей.





Ця схема шахрайства відома під жорстокою назвою “забій свиней”. Обдурених жертв переконують інвестувати у фальшиву торгівлю криптовалютою або фейкові схеми електронної комерції. Злочинці були засуджені до страти у вересні 2025 року. Вирок був виконаний цього тижня, після затвердження Верховним народним судом у Пекіні.

Однак не слід вважати, що шахрайство включало лише примітивну брехню. За даними китайського державного інформаційного агентства “Сіньхуа”, підсудних засуджено за такі злочини, як навмисне вбивство, навмисне заподіяння тілесних ушкоджень, незаконне затримання, шахрайство та незаконну діяльність казино. Верховний народний суд заявив, що докази злочинної діяльності, що датуються 2015 роком, є “переконливими та достатніми”. Згідно з китайським законодавством, злочинців, засуджених до смертної кари, страчують або розстрілом, або смертельною ін’єкцією.

Слідчі заявили, що перш ніж перейти до онлайн-шахрайств, клан заробляв гроші азартними іграми та проституцією. Влада стверджує, що ця родина згодом створила величезні шахрайські комплекси в М’янмі, де здебільшого працювали люди, які стали жертвами торгівлі людьми або викрадень, та змушені були здійснювати шахрайство під загрозою насильства. Багатьох з них змушували працювати в ретельно охоронюваних комплексах, де вони під примусом видавали себе за романтичних партнерів або фінансових консультантів.





В останні роки Китай активізував зусилля щодо ліквідації злочинних мереж, репатріюючи тисячі підозрюваних до Китаю для притягнення до відповідальності. Вважається, що подібні шахрайства генерують мільярди доларів щороку, а злочинні групи розширилися на міжнародні ринки, використовуючи різні мови для атаки на жертв у Європі та Північній Америці.

Джерело: Cybernews