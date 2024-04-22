Warhorse прибрала російську з Kingdom Come: Deliverance II — і розкрила подробиці геймплею

У інтерв’ю чеському ресурсу Indian провідний дизайнер гри Kingdom Come: Deliverance II від Warhorse Прокоп Джірса поділився подробицями геймплею. Невелику частину даних можна вважати спойлером до подій гри.

Загалом, друга Kingdom Come: Deliverance має стати більш відшліфованою версією того, що добре працювало у першій грі, проте без сюрпризів не обійшлося. Бойова система описується як менша перешкода для новачків, проте гра не стала казуальною. «Це не простіше, а просто доступніше». У бою є лише 4 напрямки атаки замість 5. Але майстерні удари, ідеальні блоки та комбо були розширені та щоб навчитися битися, доведеться докласти значних зусиль.

Початкового екрана створення персонажа немає, як і в першій грі. Нема потреби вивчати онлайн-посібники, щоб створити життєздатного персонажа — можна просто йти грою. Але для найкращого розвитку та проходження треба буде дуже попрацювати.

Репутація стала складнішою. Є нові покарання, включно з тавруванням. Тавро впливає на статистику, доки рана не загоїтися. До кінця гри NPC розпізнають тавро, яке може як негативно, так і позитивно вплинути на те, як вони до вас ставляться.

У грі поєднується свобода ігрового процесу у відкритому світі з кінематографічною, відносно лінійною розповіддю, подібною до KCD1. Це не захопливий абсолютно вільний симулятор, як Kenshi.

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Вогнепальна зброя може лякати людей, оскільки це новий винахід. Це відбувається залежно від їхньої хоробрості, ран, броні тощо. Вогнепальна зброя також відіграє важливу роль у деяких квестах, особливо в побічному квесті, присвяченому ній.

У грі не буде сміттєвих квестів та абсурдних моментів, як таборів бандитів за кілька хвилин від таверни. Світ достатньо великий і не буде аномально перенасиченим.

Рятівний шнапс все ще актуальний. Гра продовжує дотримуватися принципу жити з наслідками власних дій. Але є більше автозбережень, шнапс легше заварити — це не так дорого, але він все одно повинен змусити гравця подумати, перш ніж зробити щось нерозумне.

У Kingdom Come: Deliverance II немає дітей. Діти – це надто багато зайвої роботи, також вони створюють проблеми з віковим рейтингом.

Warhorse використала для створення гри дуже модифіковану версію CryEngine. Рушій дозволяє створити активний відкритий світ з фауною та флорою. Місто Куттенберг є набагато більшим за Сасау.

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У відповідь на запитання про Baldur’s Gate 3 розробник висловив свою любов та повагу до Larian, але сказав, що їхній стиль ігор сильно відрізняється від того, що робить Warhorse. Обидві компанії створюють складні ігри для досвідчених геймерів, але є значні відмінності.

Також користувачі помітили, що Warhorse прибрала російську мову зі списку локалізацій у Steam. Це вже викликало бурхливу реакцію на російських профільних ресурсах. Однак української поки теж нема, що для багатьох ускладнить проходження.

У п’ятницю 19 квітня, після анонсу другої гри, кількість гравців першої зросла у кілька разів: з 3000-4000 до понад 23 000. У перший тиждень базову Kingdom Come: Deliverance можна придбати за лише ₴159, а Royal Edition з чотирма сюжетними доповненнями — за ₴213.