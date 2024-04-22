Warhorse прибрала російську з Kingdom Come: Deliverance II — і розкрила подробиці геймплею

У інтерв’ю чеському ресурсу Indian провідний дизайнер гри Kingdom Come: Deliverance II від Warhorse Прокоп Джірса поділився подробицями геймплею. Невелику частину даних можна вважати спойлером до подій гри.
Загалом, друга Kingdom Come: Deliverance має стати більш відшліфованою версією того, що добре працювало у першій грі, проте без сюрпризів не обійшлося. Бойова система описується як менша перешкода для новачків, проте гра не стала казуальною. «Це не простіше, а просто доступніше». У бою є лише 4 напрямки атаки замість 5. Але майстерні удари, ідеальні блоки та комбо були розширені та щоб навчитися битися, доведеться докласти значних зусиль.
Початкового екрана створення персонажа немає, як і в першій грі. Нема потреби вивчати онлайн-посібники, щоб створити життєздатного персонажа — можна просто йти грою. Але для найкращого розвитку та проходження треба буде дуже попрацювати.
Репутація стала складнішою. Є нові покарання, включно з тавруванням. Тавро впливає на статистику, доки рана не загоїтися. До кінця гри NPC розпізнають тавро, яке може як негативно, так і позитивно вплинути на те, як вони до вас ставляться.
У грі поєднується свобода ігрового процесу у відкритому світі з кінематографічною, відносно лінійною розповіддю, подібною до KCD1. Це не захопливий абсолютно вільний симулятор, як Kenshi.
Вогнепальна зброя може лякати людей, оскільки це новий винахід. Це відбувається залежно від їхньої хоробрості, ран, броні тощо. Вогнепальна зброя також відіграє важливу роль у деяких квестах, особливо в побічному квесті, присвяченому ній.
У грі не буде сміттєвих квестів та абсурдних моментів, як таборів бандитів за кілька хвилин від таверни. Світ достатньо великий і не буде аномально перенасиченим.
Рятівний шнапс все ще актуальний. Гра продовжує дотримуватися принципу жити з наслідками власних дій. Але є більше автозбережень, шнапс легше заварити — це не так дорого, але він все одно повинен змусити гравця подумати, перш ніж зробити щось нерозумне.
У Kingdom Come: Deliverance II немає дітей. Діти – це надто багато зайвої роботи, також вони створюють проблеми з віковим рейтингом.
Warhorse використала для створення гри дуже модифіковану версію CryEngine. Рушій дозволяє створити активний відкритий світ з фауною та флорою. Місто Куттенберг є набагато більшим за Сасау.
У відповідь на запитання про Baldur’s Gate 3 розробник висловив свою любов та повагу до Larian, але сказав, що їхній стиль ігор сильно відрізняється від того, що робить Warhorse. Обидві компанії створюють складні ігри для досвідчених геймерів, але є значні відмінності.
Також користувачі помітили, що Warhorse прибрала російську мову зі списку локалізацій у Steam. Це вже викликало бурхливу реакцію на російських профільних ресурсах. Однак української поки теж нема, що для багатьох ускладнить проходження.
У п’ятницю 19 квітня, після анонсу другої гри, кількість гравців першої зросла у кілька разів: з 3000-4000 до понад 23 000. У перший тиждень базову Kingdom Come: Deliverance можна придбати за лише ₴159, а Royal Edition з чотирма сюжетними доповненнями — за ₴213.
Генрі повертається. Анонс, трейлер та деталі Kingdom Come: Deliverance II — реліз у 2024 році