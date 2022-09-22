Weld card: В Україні запустили платіжну картку для розрахунків криптовалютою

Банк Unex Bank, компанія Mastercard та фінтех-стартап Weld Money запустили в Україні криптовалютну платіжну картку weld card, яка дозволяє розраховуватися криптовалютою за товари та послуги всюди, де доступні безготівкові оплати.

Weld card – це цифрова платіжна картка на базі Debit Mastercard, яка прив’язана до криптовалютного гаманця на платформі Weld Money. Картку можна додати до Apple Pay, Google Pay і розраховуватися криптовалютою за товари та послуги без необхідності користувачу самостійно конвертувати її у звичайну (фіатну) валюту. Наразі weld card дозволяє розраховуватися стейблкоіном USDT, а невдовзі будуть також додані інші криптовалюти, включаючи Bitcoin.

Щоб оплатити покупки за допомогою weld card, власнику треба прикласти смартфон або смартгодинник (з підтримкою Apple Pay, Google Pay) із цифровою карткою до POS-терміналу. При онлайн-покупках можна традиційно ввести дані картки на сайті магазину. Після цього банк проведе розрахункову операцію в гривні, а еквівалент використаної клієнтом гривневої суми списується з криптовалютного балансу користувача на платформі Weld Money. Конвертація криптовалюти відбувається в автоматичному режимі, жодні додаткові комісії з користувача не стягуються. Крім того, власники weld card можуть знімати готівкові кошти в банкоматах, що підтримують технологію безконтактної оплати.

Оформлення віртуальної картки відбувається онлайн на платформі Weld Money. При цьому використовуються сучасні технології верифікації та ідентифікації клієнтів, імплементовані Unex Bank, згідно з чинним законодавством України, а саме – Дія, Дія.Підпис. Увесь процес займає приблизно 15 хвилин. Оформити картку weld card можуть громадяни України старше 21 року. Випуск цифрової картки – безоплатний. Додатково клієнти можуть замовити випуск фізичної пластикової картки у відділенні Unex Bank.