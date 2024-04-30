Як дрони ЗСУ мінують шляхи російських окупантів з повітря

Мінування за допомогою повітряних дронів допомагає ЗСУ зводити нанівець зусилля російських саперів — замінувати дорогу можна після того, як вони пішли. Про це розповів український військовий та експерт з радіозв’язку, РЕБ та безпілотників Сергій «Флеш» Бескрестнов.

У своєму Telegram-каналі він розповів про тактику мінування та виклав відео, як воно відбувається та які має наслідки для транспортних засобів російських окупантів. На змонтованому короткому відео з інфрачервоної камери можна бачити, як дрон скидає міну на дорогу, а потім на ній підривається БТР. Згодом уламки техніки демонструє вже денна камера.

«Наприклад, сапери противника перевірили дорогу о 19.00, а за кілька годин ми вже скинули туди міну, а за годину на ній вибухає російська броня».

Але не все так просто. Щоб запобігти таким випадкам, росіяни виставляють пости акустичного контролю. Вони мають почути наближення великих дронів, які літають дуже гучно та йдуть на зниження перед скиданням міни. Своєю чергою, воїни ЗСУ шукають такі пости та скидають з дронів боєприпаси вже на них.

Також Бескрестнов показав пристрої ініціації, які використовуються ЗСУ для дистанційного мінування. друкована плата у невеликій коробочці оснащена гіроскопом, акселерометром та магнітометром. Пристрій, який військові називають «Джонік», активується за 10 хвилин після скидання міни та лишається активним 14 днів. Завдяки вбудованим в нього приладам міна детонує під час руху поблизу або появі поряд металу.

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Як каже «Флеш», цей модуль вже давно вивчили російські окупанти, тому його демонстрація не становить якоїсь цінності для ворога. Він стверджує, що це знання ніяк не зменшує ефективності подібних мін. Щобільше, Бескрестнов поділився відео росіян з описом модуля, яке містило кумедний епізод:

«Особливо сподобалося, як на відео автор розшифровує український напис УВIМКН. Универсальный Взрыватель чего то там».