Як повернути гроші в разі вимкнення електрики під час користування банкоматом або терміналом?

В Україні продовжують екстрені відключення електрики, які можуть застати зненацька у безлічі життєвих ситуацій, зокрема і під час роботи з банкоматом або терміналом. На Урядовому порталі вийшло роз’яснення та чіткий алгоритм дій у таких ситуаціях — коли термінал раптово припинив працювати через вимкнення електрики прямо під час внесення грошей на рахунок.

Що робити у разі вимкнення банкомата/термінала через знеструмлення під час внесення грошей на рахунок

Зателефонувати на гарячу лінію 3700 та подати заявку на повернення коштів.

Повідомити номер термінала, його адресу, внесену суму і приблизний час проведення операції.

Після опрацювання заявки та проведення інкасації термінала недоотримані кошти повернуть на банківську карту.

Як ще можна зняти готівку, якщо банкомат не працює?

Готівку можна отримати не лише в банках та банкоматах, але й на касах магазинів, аптек та АЗС. Для цього необхідно оплатити будь-яку покупку карткою та попросити касира зняти з неї потрібну вам суму готівки. У такий спосіб тримати можна від 500 гривень, але не більше 6 000 гривень.

Так само можна зняти готівку з карти в Укрпошті та на Новій Пошті, звернувшись до будь-якого відділення поштового оператора.