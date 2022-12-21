Як повернути гроші в разі вимкнення електрики під час користування банкоматом або терміналом?

В Україні продовжують екстрені відключення електрики, які можуть застати зненацька у безлічі життєвих ситуацій, зокрема і під час роботи з банкоматом або терміналом. На Урядовому порталі вийшло роз’яснення та чіткий алгоритм дій у таких ситуаціях — коли термінал раптово припинив працювати через вимкнення електрики прямо під час внесення грошей на рахунок.
Що робити у разі вимкнення банкомата/термінала через знеструмлення під час внесення грошей на рахунок
- Зателефонувати на гарячу лінію 3700 та подати заявку на повернення коштів.
- Повідомити номер термінала, його адресу, внесену суму і приблизний час проведення операції.
- Після опрацювання заявки та проведення інкасації термінала недоотримані кошти повернуть на банківську карту.
Як ще можна зняти готівку, якщо банкомат не працює?
Готівку можна отримати не лише в банках та банкоматах, але й на касах магазинів, аптек та АЗС. Для цього необхідно оплатити будь-яку покупку карткою та попросити касира зняти з неї потрібну вам суму готівки. У такий спосіб тримати можна від 500 гривень, але не більше 6 000 гривень.
Так само можна зняти готівку з карти в Укрпошті та на Новій Пошті, звернувшись до будь-якого відділення поштового оператора.