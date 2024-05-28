Як у фільмах «Зоряні війни»: індійський стартап видобуває воду з повітря

Індійський стартап Uravu Labs використовує технологію отримання води з повітря, схожу на представлену у франшизі «Зоряні війни». Збирачі вологи (moisture vaporator) згадувалися у багатьох місцях та допомагали мешканцям посушливих планет, як Татуїн, — тож чому б це не робити в Індії?

Свапніла Шрівастава особисто стикався з дефіцитом прісної води, який у посушливі періоди загрожує навіть таким великим містам, як Калькутта. У 2016 році мешканцям міста видавали по два відра на день з цистерн. Ентузіаст завжди цікавився дефіцитом води, у 2012 році Шрівастава виграв студентський конкурс з проєктів про майбутнє води в містах, цікавість зрештою підштовхнула його до пошуку рішень. У 2019 році, ця ідея спонукала його, Говінду Баладжі та Венкатеша Раджу створити стартап Uravu Labs у Бангалорі.

«Одним з елементів натхнення були «Зоряні війни», де є пристрій «повітря-вода». Я подумав, чому б нам не спробувати? Це був скоріше курйозний проєкт», — каже Шрівастава.

Система перетворює повітря на воду за допомогою рідкого осушувача, який поглинає вологу з повітря. Використовуючи сонячне світло або відновлювану електроенергію, генератори вологи з атмосфери нагрівають осушувач до 65°C, що вивільняє воду, яка потім конденсується. Весь процес займає близько 12 годин. за цей час кожна установка виробляє близько 2000 літрів питної води. Наразі Uravu Labs продає воду 40 клієнтам у сфері HoReCa, які використовують її для забезпечення клієнтів.

Існує два основних способи отримання атмосферної води. Перша — це процес охолодження та конденсації, коли вологе повітря охолоджується до точки роси з отриманням рідкої води. Друга — це система на основі осушувача, яка використовує гігроскопічні матеріали для поглинання вологи з повітря, а потім вивільняє її нагріванням.

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Технологія виробництва атмосферної води має відносно великий ринок. Згідно зі звітом Global Market Insights, у 2022 році лише у США він оцінювався у $3,4 млрд. Очікується, що світовий ринок виробництва води з атмосфери у 2032 році становитиме S13,5 млрд. Виробництво води на місці має економічну перевагу, оскільки вона досить важка та вимагає значних витрат на транспортування.

Заглядаючи вперед, Uravu Labs вивчає досягнення у матеріалознавстві, які можуть підвищити ефективність осушувачів. Стартап прагне розробити технологію, яка знизила б необхідну температуру з 60°C до 40°C. Також Uravu Labs готується запустити пілотні проєкти з встановлення генераторів води у центрах обробки даних в Індії та Сінгапурі. ЦОД виробляють багато тепла, яке зазвичай втрачається. Цей процес призведе до скорочення споживання прісної води самим ЦОД до 95%.

Джерело: BBC

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