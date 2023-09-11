ChatGPT «випиває» півлітра води на кожні 20-50 запитів

Як заявляє дослідник Шаолей Рен із Каліфорнійського університету, ChatGPT та аналогічні великі мовні моделі (LLM) використовують до 500 мл води на кожні 20-50 запитів користувачів. Вода слугує для охолодження центрів обробки даних. Дослідник зазначив, що 500 мл можуть здатися не таким вже й великим обсягом, але при спільному використанні ChatGPT користувачами по всьому світу витрата води стає величезною.

«Справедливо сказати, що більшість зростання [споживання води] [в екологічному звіті Microsoft за 2022 рік] пов’язана зі штучним інтелектом. Це великі інвестиції у генеративний штучний інтелект та партнерство з OpenAI. Більшість людей не знають про використання ресурсів, що лежать в основі ChatGPT. Якщо ви не знаєте про використання ресурсів, ми не зможемо допомогти зберегти їх», ─ заявив Рен.

Microsoft визнала цю проблему і заявила, що досліджує способи вимірювання енергоспоживання та вуглецевого сліду ШІ. У компанії також заявили, що шукають способи зробити великі мовні моделі менш енергомісткими. Microsoft має намір використовувати чисту та відновлювану енергію для живлення центрів обробки даних. Також компанія планує досягти негативного рівня викидів вуглецю, позитивного використання води та нульового рівня відходів до 2030 року.

OpenAI також визнала проблему використання води та заявила, що шукає способи зробити великі мовні моделі більш енергоефективними.

Хоча для роботи LLM потрібно чимало води, справедливо буде відзначити, що це нові системи ШІ. Ймовірно, згодом буде розроблено методи, що дозволяють скоротити споживання води та енергії. Більшість людей почало взаємодіяти з генеративним ШІ з кінця 2022 року. За даними Gizmodo, відвідуваність сайту ChatGPT знижується вже 3 місяці поспіль. Отже, це має викликати зменшення обсягу споживання води цією системою.

Джерело: neowin