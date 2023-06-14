Японія побудує автономне плавуче місто на 40 000 жителів – із майданчиком для запуску ракет

Надзвичайно амбітні плани зі створення футуристичного міста-острова належать японській компанії N-Ark.

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Проєкт під назвою Dogen City розроблений таким чином, щоб витримувати будь-які підйоми моря, пов’язані зі зміною клімату, і забезпечувати електроенергією, їжею та водою до 40 000 людей (10 000 – постійні жителі, і решта – туристи).

У місті, яке матиме близько 4 кілометрів в окружності, будуть розміщені туристичні та медичні заклади, а також майданчик для запуску ракет. Кругла форма, за словами розробників, допоможе встояти місту навіть під час цунамі – хоча додаткових деталей щодо цього поки не розкривають.

Загалом проєкт буде розділений на три окремі зони: житлове кільце; підводний центр обробки даних, який охолоджуватиметься природним чином (тобто морем) і міститиме систему управління містом та медичні дослідницькі об’єкти; а також додаткова плавуча архітектура в межах штучної бухти.

В житловій зоні буде багато зелені, харчові виробництва, школа, спортивні майданчики, лікарні, парки, стадіони, готелі та офіси. Охороні здоров’я приділять велику увагу – тож жителі отримають доступ до телемедичних консультацій і високотехнологічного аналізу крові для виявлення можливих проблем, а також роботизованої хірургії.

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В N-Ark підрахували, що щороку місто потребуватиме близько 2 млн літрів води та утилізуватиме 3 288 тонн сміття; також тут вироблятимуть майже 7 000 тонн їжі на рік та 22 265 000 кВт електроенергії. Деталей щодо того, як усе це буде забезпечено – ще немає. Хоча на візуалізації можна побачити багато сонячних панелей та потужностей для харчової промисловості.

Де саме збудують місто теж не уточнюють, хоча й планують завершити проєкт до 2030 року.

Джерело: New Atlas, N-Ark