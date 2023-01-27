Місто для багатіїв. Влада Зімбабве будує Кібермісто за $60 млрд — там розмістять президентський палац та розкішні вілли заможних жителів

Нинішній лідер Зімбабве планує побудувати нову столицю по дорозі до попередньої — бідного та перенаселеного міста Хараре.

У Маунт-Гемпдені, розташованому за 18 км на північний схід від Хараре, розміщуватиметься національний парламент, президентський палац, штаб-квартира центрального банку, верховний суд, фондова біржа, аукціонні центри корисних копалин та вілли багатіїв.

“Маунт Гемпден — це нове Хараре. Там вже стоїть будівля парламенту, і всі міністри переїжджають туди”, — сказав Шаджі Уль Мулк, мільярдер, який підтримує проєкт.

Уль Мулк інвестує 500 мільйонів доларів у проєкт, який, як вважає мільярдер, буде нагадувати Дубай, де він зараз проживає.

Рекламний щит зображує зелені алеї, високі багатоповерхівки та блискучі торгові центри — і все це для багатонаціональної групи заможних жителів. Проєкт також передбачає будівництво сонячної електростанції, яка стане важливою перевагою для країни, що переживає 19-годинні щоденні відключення електроенергії.

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Нова столиця буде кардинально відрізнятися від Хараре, який за 20 років перетворився у засмічене місто з розбитими дорогами, без надійного електро- та водопостачання. Комерційні будівлі у столиці заповнені лише на 40%, а центр міста переповнений вуличними торговцями.

Майбутня забудова Маунт-Гемпдена відображає “бажання правлячої еліти не псувати собі життя спостереженнями за брудом та бідністю”, каже Стівен Чан, професор світової політики в Школі східних і африканських досліджень у Лондоні.

У 2005 році лідери Зімбабве “розчистили” нетрі та неофіційні підприємства в містах за допомогою землерийної техніки в рамках програми під назвою “Операція Мурамбацвіна” (що у перекладі з мови шона означає “вивезти сміття”), у результаті якої було переміщено 2,4 мільйона людей. Тепер замість того, щоб розв’язувати глибинні проблеми, чиновники вирішили повністю перенести столицю.

На думку критиків, це лише остання спроба президента Зімбабве 80-річного Еммерсона Мнангагви (прийшов до влади у 2017 році у результаті державного перевороту) відродити національну економіку, яка майже зазнала краху. Він анонсував проєкти з будівництва шахт та скотобоєнь, на загальну суму близько 30 млн доларів, однак жоден з них не був реалізований. Хронічна нестача іноземної валюти ускладнює просування великих будівельних проєктів. Валюта Зімбабве впала, процентні ставки тут найвищі у світі, а річна інфляція становить 244%.

Але все це Мнангагву не лякає. Президент заклав перший камінь у фундамент проєкту 20 липня, сказавши, що це є свідченням його здатності залучати фінансування.

Investor confidence is growing in Zimbabwe! This weekend construction began on the multimillion-dollar Cyber City in Mount Hampden. Under my leadership we shall open the door to more investment and build a brighter future for our country. Action, not words! pic.twitter.com/i0x8GeG4Cd — President of Zimbabwe (@edmnangagwa) November 14, 2022

Уряд Мнангагви не єдиний, хто мріє будувати з нуля кіберміста. Наслідний принц Саудівської Аравії Мохаммед бін Салман планує створити футуристичне місто Неом за 500 мільярдів доларів, а президент Індонезії Джоко Відодо наполягає на будівництві нової столиці Нусантара, орієнтовною вартістю 34 мільярди доларів.

З усім тим, для Зімбабве, охопленого економічними та політичними потрясіннями протягом останніх двох десятиліть, виклики величезні. Країна не може заробити достатньо іноземної валюти, щоб фінансувати імпорт необхідних їй продовольства та палива, і заблокована на міжнародних ринках капіталу, оскільки не може обслуговувати зовнішній борг у розмірі 13 мільярдів доларів.

Тендай Біті, провідний опозиціонер і колишній міністр фінансів Зімбабве, каже, що жодних планів не було представлено на затвердження парламенту, тож є занепокоєння у відсутності деталей щодо умов інвестицій у Маунт-Гемпден.

Подія привертає інтерес Китаю, який підтримав Зімбабве під час визвольної боротьби, в якій брав участь Мнангагва. Азійська країна сама побудувала нове приміщення парламенту в Маунт-Гемпдені вартістю 140 мільйонів доларів як подарунок Зімбабве.

Заступник міністра місцевого самоврядування Маріан Чомбо, департамент якого курує муніципалітети, сказав у відповіді на письмові запити, що “кібермісто” привертає інтерес комерційних, роздрібних і промислових інвесторів, не називаючи їх імен. Ул Мулк сказав, що найбільший банк Зімбабве, CBZ Holdings, вже виділив 100 мільйонів доларів фінансування.

Інвесторам пропонують п’ятирічне звільнення від сплати податку на компанію, нижчий податок на прибуток для працівників і прискорений дозвіл на імміграцію для іноземного персоналу.

Принаймні 12% з 250 розкішних вілл, які будуть побудовані на початковому етапі, розкуплені заздалегідь, за словами Ула Мулка. Вартість однієї сягає пів мільярда доларів. За даними Світового банку, річний дохід на душу населення в Зімбабве становить 1737 доларів.

Якщо Маунт Гемпден все-таки почнуть забудовувати, Хараре, швидше за все, зіткнеться з подальшим занепадом. Місто було засноване в 1890 році Піонерською колонією — групою найманців, яку надіслав південноафриканський бізнесмен і політик Сесіль Джон Роудс з Британської південноафриканської компанії — з метою завоювати територію, яка вважалася багатою на золото. Хараре створювали для 200-тисячного населення, а нині в ньому проживають 1,6 млн людей, за якими не встигають інфраструктура та послуги.

“Сміття лежить неприбраним місяцями. Всюди стоять калюжі, оскільки каналізація забита. Дороги в ямах. Вода з кранів тече смердюча”, — каже 38-річний Ендрю Мушонга, житель Хараре.

Місцеві жителі, розташовані ближче до запланованої забудови, одного разу прокинулися й побачили рекламний щит уздовж дороги Old Mazowe, що проходить на північний захід від Хараре. Він позначав місце нової столиці, включаючи з майбутнім торговим центром, який мають збудувати біля цегляних будинків жителів. Значна частина 13 000 гектарів, відведених під забудову, вже розчищена, і нині там стоїть лише один будинок. Власник нерухомості відмовився від коментарів.

Але навіть з огляду на розчищену землю, все ще є сумніви, що розвиток проєкту коли-небудь буде прогресувати.

“Це була б аномалія в країні, де більшість зіткнулася з занепадом інфраструктури. Навряд чи це коли-небудь буде побудовано навіть у Зімбабве, країні з викривленими пріоритетами”, — сказав лондонський професор Стівен Чан.

Джерело: Bloomberg