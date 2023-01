Місто для багатіїв. Влада Зімбабве будує Кібермісто за $60 млрд — там розмістять президентський палац та розкішні вілли заможних жителів

Нинішній лідер Зімбабве планує побудувати нову столицю по дорозі до попередньої — бідного та перенаселеного міста Хараре.

У Маунт-Гемпдені, розташованому за 18 км на північний схід від Хараре, розміщуватиметься національний парламент, президентський палац, штаб-квартира центрального банку, верховний суд, фондова біржа, аукціонні центри корисних копалин та вілли багатіїв.

Уль Мулк інвестує 500 мільйонів доларів у проєкт, який, як вважає мільярдер, буде нагадувати Дубай, де він зараз проживає.

Рекламний щит зображує зелені алеї, високі багатоповерхівки та блискучі торгові центри — і все це для багатонаціональної групи заможних жителів. Проєкт також передбачає будівництво сонячної електростанції, яка стане важливою перевагою для країни, що переживає 19-годинні щоденні відключення електроенергії.

Нова столиця буде кардинально відрізнятися від Хараре, який за 20 років перетворився у засмічене місто з розбитими дорогами, без надійного електро- та водопостачання. Комерційні будівлі у столиці заповнені лише на 40%, а центр міста переповнений вуличними торговцями.

Майбутня забудова Маунт-Гемпдена відображає “бажання правлячої еліти не псувати собі життя спостереженнями за брудом та бідністю”, каже Стівен Чан, професор світової політики в Школі східних і африканських досліджень у Лондоні.

У 2005 році лідери Зімбабве “розчистили” нетрі та неофіційні підприємства в містах за допомогою землерийної техніки в рамках програми під назвою “Операція Мурамбацвіна” (що у перекладі з мови шона означає “вивезти сміття”), у результаті якої було переміщено 2,4 мільйона людей. Тепер замість того, щоб розв’язувати глибинні проблеми, чиновники вирішили повністю перенести столицю.

На думку критиків, це лише остання спроба президента Зімбабве 80-річного Еммерсона Мнангагви (прийшов до влади у 2017 році у результаті державного перевороту) відродити національну економіку, яка майже зазнала краху. Він анонсував проєкти з будівництва шахт та скотобоєнь, на загальну суму близько 30 млн доларів, однак жоден з них не був реалізований. Хронічна нестача іноземної валюти ускладнює просування великих будівельних проєктів. Валюта Зімбабве впала, процентні ставки тут найвищі у світі, а річна інфляція становить 244%.

Але все це Мнангагву не лякає. Президент заклав перший камінь у фундамент проєкту 20 липня, сказавши, що це є свідченням його здатності залучати фінансування.

Investor confidence is growing in Zimbabwe!

This weekend construction began on the multimillion-dollar Cyber City in Mount Hampden.

Under my leadership we shall open the door to more investment and build a brighter future for our country.

Action, not words! pic.twitter.com/i0x8GeG4Cd

— President of Zimbabwe (@edmnangagwa) November 14, 2022