Японська компанія-піонер ховербайків A.L.I. Technologies подала на банкрутство

Компанія A.L.I. Technologies, виробник ховербайків у стилі «Зоряних воєн» подала заяву про банкрутство через зростання витрат на дослідження і розробки та повільне впровадження транспортних засобів наступного покоління.

Заяву було подано менш ніж через рік після того, як материнська компанія Aerwins Technology Inc. дебютувала на біржі Nasdaq в одному з найгірших злиттів SPAC всіх часів, що змусило стартап заявити, що він перебуває під загрозою існування як безперервне підприємство. Зобов’язання стартапу становили близько 1,2 млрд єн ($8,3 млн) на кінець грудня 2022 року, коли його річний чистий збиток становив близько 2 млрд єн, що майже втричі перевищувало виручку, повідомив у понеділок постачальник корпоративних даних Teikoku Databank, передає Bloomberg.

Лімітована версія ховербайку Xturismo стартапу викликала фурор на автосалоні в Детройті у 2022 році, і A.L.I. планувала отримати замовлення на моделі вартістю 500 000 доларів США кожна, які мали бути готові торік. Оскільки грошові потоки зменшилися, компанія перемикнула більшу частину своєї уваги на стимулювання попиту на Близькому Сході, одночасно скорочуючи витрати.

Акції Aerwins, які продовжують торгуватися на біржі Nasdaq, востаннє торгувалися в Нью-Йорку за ціною $0,12 за акцію. Близько 99% інвесторів SPAC Aerwins вирішили викупити свої акції одразу після первинного публічного розміщення, що призвело до падіння акцій компанії майже на 90% за місяць.

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