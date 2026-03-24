Творці Greedfall, WRC та Blood Bowl збанкрутували слідом за видавцем Nacon

Французька ігрова індустрія отримала тривожний сигнал: одразу три студії — Spiders, Kylotonn і Cyanide — ініціювали процедуру судової реструктуризації боргів. Усі вони належать видавцю Nacon, який сам опинився у фінансовій кризі ще на початку року.





Французькі розробники Spiders, Kylotonn і Cyanide офіційно подали заяви про неплатоспроможність до комерційного суду Лілля. Компанії також звернулися з проханням розпочати процедуру так званої “судової реорганізації” — механізму французького права, який дозволяє бізнесу уникнути негайного банкрутства та спробувати відновити діяльність.

Йдеться не про миттєве закриття студій, а радше про спробу виграти час. У межах цієї процедури компанії отримують так званий “період спостереження”, який може тривати до 18 місяців. У цей час заморожуються боргові зобов’язання, а менеджмент має підготувати план реструктуризації — фактично дорожню карту виходу з кризи.

Найвідомішою серед трійки є Spiders — паризька команда, яка стоїть за RPG GreedFall. Студія здобула репутацію розробника “AA”-ігор із амбіціями AAA, хоча часто критикувалася за технічні огріхи.





Kylotonn (KT Racing) спеціалізується на автоспортивних симуляторах і протягом останніх років відповідала за офіційні ігри серії WRC series.

Cyanide, своєю чергою, відома за стелс-фентезі серією Styx: Master of Shadows та адаптаціями настільних ігор, зокрема Blood Bowl.

Окрім цих студій, заяву про неплатоспроможність подала й Nacon Tech — дочірня компанія, що займається motion capture.

Причиною стали фінансові труднощі самого видавця Nacon. Ще в лютому 2026 року компанія подала на судову реорганізацію після того, як не змогла частково погасити облігаційну позику.

Тоді Nacon заявляла, що планує представити “реалістичний і ефективний” план виходу з кризи. У зверненні до інвесторів компанія підкреслювала, що її мета — “забезпечити стійкість бізнесу, захистити працівників і зберегти робочі місця”, паралельно ведучи переговори з кредиторами.

Станом на зараз у структурі Nacon працює понад 1000 співробітників, а сама компанія об’єднує 25 дочірніх підприємств, серед яких — 16 ігрових студій. Тобто йдеться не про локальну проблему, а про потенційно системну кризу всередині всієї групи.

Поки що говорити про закриття студій або скасування проєктів зарано. Судова реорганізація якраз і створена для того, щоб уникнути найгіршого сценарію. Якщо компаніям вдасться домовитися з кредиторами та оптимізувати витрати, вони можуть продовжити роботу в оновленому форматі.

Втім, ризики очевидні. Подібні процеси часто супроводжуються скороченнями, замороженням розробки або переглядом портфеля проєктів. Особливо вразливими є студії середнього рівня (AA-сегмент), до яких належать Spiders і Cyanide — вони традиційно працюють із меншими бюджетами, але залежать від стабільного фінансування.

Ця ситуація також відображає ширший тренд у геймдеві: після кількох років агресивного зростання індустрія входить у фазу корекції. Масові скорочення, перегляд інвестицій і фінансові труднощі торкаються як великих корпорацій, так і менших видавців.

Наступні місяці стануть критичними для Nacon і її студій. Усе залежатиме від того, чи зможе компанія запропонувати переконливий план реструктуризації та отримати підтримку кредиторів.





Для гравців це означає невизначеність щодо майбутніх релізів — зокрема нових проєктів від авторів GreedFall або наступних ігор у лінійці WRC. Але водночас історія знає чимало прикладів, коли студії виходили з подібних криз і поверталися до нормальної роботи.

Джерело: Game Developer