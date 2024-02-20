ЄС слід модернізувати інфраструктуру підводних інтернет-кабелів, щоб відповідали найвищим стандартам безпеки – Європейська комісія

Згідно з пропозицією Європейської комісії, Європа повинна вжити заходів для будівництва або модернізації своєї підводної кабельної інфраструктури. У випадку необхідності, до цього проєкту слід залучити державну допомогу.

Ці рекомендації стали наслідком занепокоєння щодо вразливості, яка виявилася через пошкодження двох телекомунікаційних кабелів у Балтійському морі минулого року. Газопровід, що з’єднує Естонію з Фінляндією, і кілька телекомунікаційних кабелів були пошкоджені, коли судно тягнуло якір по морському дну.

Підводні кабельні інфраструктури, які утворюють головну магістраль інтернету, передаючи понад 97% світового трафіку даних, стали гарячою темою обговорення на тлі загострення геополітичних конфліктів. Ці занепокоєння спонукали виконавчу владу ЄС розробити дорожню карту, включаючи заходи щодо захисту та безпеки підводних кабелів блоку.

CPEI (Cable Projects of European Interest) належать до проєктів, які спільно фінансуються приватним сектором і урядами на легших умовах. У документі говориться, що фінансування може надходити від програм ЄС, Європейського інвестиційного банку, Національних банків сприяння, інших державних фінансових установ і установ розвитку, фінансових установ приватного сектора та інвесторів приватного сектора, а також фондів акцій.

У документі запропоновано групу експертів, які допоможуть Комісії скласти список стратегічних CPEI, сприяти обміну інформацією між країнами ЄС та оцінити ризики, вразливі місця та залежності інфраструктури підводних кабелів, а також запропонувати заходи пом’якшення.

«Ця Рекомендація пропонує державам-членам вжити заходів для забезпечення того, щоб оператори підводної кабельної інфраструктури відповідали найвищим стандартам безпеки (включаючи стандарти рівня оборони, де це доречно)», — йдеться в документі.

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Джерело: reuters

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