Europol ліквідував криптошахрайство на €50 млн: колцентри в Албанії і 10 арештів

17 квітня 2026 року австрійські та албанські правоохоронці за підтримки Europol і Eurojust провели скоординовані обшуки і заарештували 10 підозрюваних. Ліквідована мережа колцентрів, яка ошукала жертв по всьому світу на суму понад €50 млн ($58,5 млн).





Під час обшуків поліція відвідала три колцентри і дев’ять приватних резиденцій в Албанії. Вилучено €891 735 готівкою, 443 комп’ютери, 238 мобільних телефонів, 6 ноутбуків і численні носії даних для криміналістичної експертизи.

Схема шахрайства виглядала як легальний бізнес. Організація налічувала до 450 найманих працівників, розподілених між відділами залучення клієнтів, утримання, фінансів, IT і кадрів.

Керівники команд стежили за щоденною роботою, менеджери колцентрів координували їхні дії. Жертв заманювали через рекламу в соцмережах і пошуковиках — після реєстрації кожному призначали особистого “агента з утримання”, який прикидався інвестиційним радником і переконував вкладати дедалі більше коштів у підроблені криптоплатформи.





Розслідування тривало понад два роки. Австрійська поліція виявила велику кількість постраждалих у Відні ще у червні 2023 року. У квітні 2024-го вони звернулися до албанської сторони з запитом про видачу IP-адреси підозрюваних — і розслідування вийшло на конкретні колцентри.

Подібні операції в Європі проводяться регулярно. У березні 2022 року була ліквідована мережа, яка щомісяця викрадала щонайменше €3 млн. У липні 2025-го іспанська поліція розкрила схему на €460 млн із понад 5 000 жертв по всьому світу. Нинішній кейс демонструє ту саму тенденцію: організації будуються за корпоративним принципом з чітким розподілом ролей і сотнями найманих виконавців, що суттєво ускладнює їх виявлення.

Джерело: BleepingComputer