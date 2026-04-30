Новини Крипто 30.04.2026

Австрія і Албанія ліквідували крипто-шахрайство на €50 млн: 10 арештів і 450 найнятих працівників

Europol ліквідував криптошахрайство на €50 млн: колцентри в Албанії і 10 арештів / BleepingComputer

17 квітня 2026 року австрійські та албанські правоохоронці за підтримки Europol і Eurojust провели скоординовані обшуки і заарештували 10 підозрюваних. Ліквідована мережа колцентрів, яка ошукала жертв по всьому світу на суму понад €50 млн ($58,5 млн).


Під час обшуків поліція відвідала три колцентри і дев’ять приватних резиденцій в Албанії. Вилучено €891 735 готівкою, 443 комп’ютери, 238 мобільних телефонів, 6 ноутбуків і численні носії даних для криміналістичної експертизи.

Схема шахрайства виглядала як легальний бізнес. Організація налічувала до 450 найманих працівників, розподілених між відділами залучення клієнтів, утримання, фінансів, IT і кадрів.

Керівники команд стежили за щоденною роботою, менеджери колцентрів координували їхні дії. Жертв заманювали через рекламу в соцмережах і пошуковиках — після реєстрації кожному призначали особистого “агента з утримання”, який прикидався інвестиційним радником і переконував вкладати дедалі більше коштів у підроблені криптоплатформи.


Розслідування тривало понад два роки. Австрійська поліція виявила велику кількість постраждалих у Відні ще у червні 2023 року. У квітні 2024-го вони звернулися до албанської сторони з запитом про видачу IP-адреси підозрюваних — і розслідування вийшло на конкретні колцентри.

Подібні операції в Європі проводяться регулярно. У березні 2022 року була ліквідована мережа, яка щомісяця викрадала щонайменше €3 млн. У липні 2025-го іспанська поліція розкрила схему на €460 млн із понад 5 000 жертв по всьому світу. Нинішній кейс демонструє ту саму тенденцію: організації будуються за корпоративним принципом з чітким розподілом ролей і сотнями найманих виконавців, що суттєво ускладнює їх виявлення.

Майже півмільйона користувачів використовують інфраструктуру штучного інтелекту для торгівлі на Bitget — звіт Messari

Огляд електросамокату Proove Model City Pulse 350W: нічого зайвого, тільки рух
Ресайкл-споти Києва: куди нести техніку, батарейки і гаджети

Джерело: BleepingComputer

Криптошахраї заманюють у Ормузьку протоку фейковою “безпекою”: потім на судна нападає Іран
6 зізнань та 1 скандал: книга Чанпена Чжао (CZ) відкрила скриньку Пандори у криптоспільноті
Найгарячіша ставка: невідомий дотепник використав фен та термометр, щоб перетворити $100 на $34 000
Кінець маніпуляціям: Google посилює боротьбу із "захопленням" кнопки "Назад"
Вперше в Європі: британське eVTOL-таксі VX4 освоїло найскладніший маневр
Au revoir, Microsoft: Франція масово переводить держустанови на Linux заради незалежності від США
Х почне банити криптоскамерів: хто вперше напише "крипто" — готує паспорт
Криптошахраї ошукали пенсіонера тричі поспіль: на "інвестиціях", на "гарантіях" і на "поверненні" коштів
Вийшов фільм про Сатоші Накамото: пропонується ще одна версія його особи
Європа позбувається американського софту: що стоїть за хвилею технологічного суверенітету
MC.today, The Page, ITC.ua, SPEKA та Highload запускають спецпроєкт про те, як вітчизняний бізнес виходить на світові ринки
Вперше у криптоісторії: невідомий трейдер зробив майже 1170х за добу на стейкінгу
Європейські банки запустять стейблкоїн, забезпечений євро, у другій половині 2026 року
Активи різні, алгоритм один: понад $3 млрд "заробила" родина Трампа на крипто-схемах
Цифровий контроль: ЄС впроваджує додаток для перевірки віку, що може змінити весь інтернет
Новий вид шахрайства: продавцю на eBay повернули RTX 5090 без чипа та пам’яті
Фішинг під виглядом OpenClaw: шахраї полюють на криптогаманці, обіцяючи $5000 винагороди
Два слова Ілона Маска у Х принесли трейдеру $370 000 на мемкоїні з майже нульовою капіталізацією
CEO Tron запустив платформу розслідування криптозлочинів за допомогою ШІ: вже розкрито справи на $1 млрд
