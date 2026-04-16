ЄС запускає додаток для підтвердження віку: новий світовий стандарт / Gizmodo

Європейський Союз офіційно розпочав розгортання амбітного проєкту “EU Digital Identity Wallet”. Це мобільний додаток, який дозволить громадянам підтверджувати свою особу та вік в онлайні без необхідності щоразу завантажувати фотографії фізичних документів.





Головна мета ініціативи — захист неповнолітніх від шкідливого контенту та посилення безпеки на платформах соціальних мереж. Очікується, що додаток стане обов’язковим інструментом для доступу до сайтів із віковими обмеженнями та сервісів, що потребують ідентифікації.

Розробники стверджують, що система побудована на принципах мінімізації даних. Користувач зможе надати сайту лише підтвердження того, що йому виповнилося 18 років, не розкриваючи при цьому своє повне ім’я, дату народження або місце проживання.

Європейська комісія розглядає цей проєкт як “глобальний креслярський план”, який згодом можуть запозичити інші країни. Якщо експеримент виявиться успішним, він встановить новий стандарт приватності та безпеки, витісняючи сумнівні методи перевірки за кредитною карткою.





Незважаючи на обіцянки повної анонімності, правозахисники висловлюють занепокоєння. Вони побоюються, що створення централізованого цифрового ідентифікатора може стати кроком до надмірного державного нагляду за активністю громадян у мережі.

У відповідь на критику представники ЄС зазначають, що використання гаманця буде добровільним для більшості повсякденних завдань. Проте для доступу до певних державних та фінансових послуг цей інструмент може стати безальтернативним вже у найближчі два роки.

Технічна архітектура додатка передбачає використання передових методів шифрування, щоб запобігти витоку інформації. Всі дані зберігатимуться локально на пристрої користувача, а не на центральних серверах ЄС, що має знизити ризик масових хакерських атак.

Впровадження системи відбуватиметься поетапно в різних країнах-членах союзу. Наразі триває тестування інтерфейсів та механізмів взаємодії з приватними компаніями, які будуть інтегрувати підтримку цифрового гаманця у свої сервіси.

Джерело: Gizmodo