Європарламент проголосував за розробку заходів проти лутбоксів, ігрової залежності, протиправного фармінгу та посилення регулювання ринку відеоігор

Європейський парламент проголосував за вжиття заходів проти лутбоксів, ігрової залежності, протиправного фармінгу золота та врегулювання інших питань ринку відеоігор. Єврокомісія має розробити стратегію розвитку індустрії відеоігор та заснувати європейську нагороду у цій галузі.

18 січня Європарламент проголосував за звіт, що закликає Європейську комісію вирішити низку питань в ігровій індустрії, важливих для захисту споживачів, особливо молоді. Звіт був підготовлений депутатом Європарламенту Адріаною Мальдонадо Лопес і отримав 577 голосів за, 56 проти та 15 утриманих.

У своєму звіті Лопес дала більше десятка рекомендацій, включаючи заклик до уніфікованих правил на єдиному ринку Євросоюзу при наданні чіткої інформації про зміст ігор, а також до розробки систем, які допомагають батькам розуміти та контролювати, скільки часу та грошей витрачають на ігри їхні діти.

Система вікового рейтингу Pan European Game Information (PEGI) була відзначена як приклад надання споживачам прозорої інформації про контент, цільову вікову групу та варіанти внутрішньоігрових покупок. Рейтинги PEGI, що використовуються у 38 країнах, у деяких із них вже стали юридичною вимогою.

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Члени Європарламенту також проголосували за те, щоб Комісія проаналізувала вплив лутбоксів та підказок про здійснення внутрішньоігрових покупок, та за необхідності вжила б відповідні заходи, а також розслідувала, чи може фармінг внутрішньоігрового золота бути пов’язаним із фінансовими злочинами та порушеннями прав людини.

Європарламент закликав розробників уникати створення ігор, що підживлюють залежність, посилаючись на визнання ВООЗ ігрового розладу таким, що викликає стан залежності у деяких гравців.

Інші рекомендації стосуються посилення захисту даних, усунення гендерного дисбалансу серед працівників галузі та спрощення для споживачів підписок, а особливо їх скасування.

Європейський парламент визнав цінність сектору відеоігор, а також його потенціал для допомоги в освіті, збереженні психічного здоров’я та інших аспектах життя. Депутати Європарламенту звернулися до Єврокомісії з проханням розробити Європейську стратегію відеоігор, яка підштовхне індустрію та допоможе повністю розкрити її потенціал. Було запропоновано створити нову щорічну європейську нагороду в галузі онлайн-відеоігор.

Докладніше про рекомендації, які надає Єврокомісії затверджений звіт:

Вікові рейтинги та інформація

Оцінити, як система PEGI впроваджується у різні типи ігор, розглянути можливість її закріплення у законодавстві ЄС, щоб зробити PEGI загальним Кодексом поведінки та обов’язковою системою вікового рейтингу для всіх ігор на єдиному ринку.

Підтримувати просування державних та приватних освітніх та інформаційних кампаній, спрямованих на батьків та опікунів, щоб інформувати їх про наявні інструменти, такі як додаток PEGI, та заохочувати їх використання.

Ввести загальні уніфіковані мітки для такої інформації, як мінімальний вік, тема гри, варіанти внутрішньоігрових покупок, наявність реклами і т.д.

Захист користувачів

Розробити загальноєвропейську систему перевірки особистості, щоб перевіряти вік гравців.

Розробити мінімальні стандарти конфіденційності

Збирати дані по всьому ЄС про середній час, проведений за іграми, середні ігрові витрати, соціально-психологічні ефекти, подавати щорічний звіт про це до парламенту.

Оцінити можливість вимоги до постачальників онлайн-ігор, які орієнтовані на неповнолітніх, розробити систему оцінки впливу ігор на дітей.

Приймати, при необхідності, регуляційні заходи щодо ігор, які дозволяють гравцям створювати власний контент, щоб захистити користувачів, особливо неповнолітніх, від незаконних дій.

Монетизація

Оцінити, чи достатньо чинної законодавчої бази для захисту прав споживачів у розв’язання всіх проблем, пов’язаних із лутбоксами та внутрішньоігровими покупками. Якщо ні, адаптувати чинні правила для онлайн-ігор або запропонувати окреме законодавство.

Проаналізувати реалізацію лутбоксів та вжити необхідних заходів для впровадження загальноєвропейського підходу до лутбоксів для захисту споживачів, зокрема неповнолітніх.

Оцінити зв’язок фармінгу золота в іграх з фінансовими злочинами та порушеннями прав людини та за необхідності подати відповідні ініціативи.

Покласти край незаконній практиці ставок, продажу та обміну всередині ігор та на сторонніх сайтах.

Зобов’язати продавців ігор надавати користувачам пропозицію про передплату під час купівлі передплати, а також чітку та доступну інформацію про те, як скасувати автоматичне продовження в будь-який час.

Підтримка галузі

Оновити дослідницький проєкт EU Kids Online, який збирає загальноєвропейські дані про онлайн-досвід дітей, фінансуватиме цю та подібні ініціативи в майбутньому.

Розробити та подати Європейську стратегію відеоігор, яка розкриває економічний, соціальний, освітній, культурний та інноваційний потенціал цього сектору.

Надати ініціативи щодо покращення доступності онлайн-відеоігор для людей з обмеженими можливостями.

Джерело: Games Industry.biz