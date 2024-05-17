Ютубери знайшли та відновили Archie, найстаріший пошуковик в інтернеті

YouTube-канал The Serial Port знайшли чи не останню робочу копію Archie, першого пошуковика у мережі, створеного у 1989 році Аланом Емтеджем під час навчання в Університеті Макгілла в Монреалі, Канада. Він дозволяв шукати на FTP-серверах у тому, що тоді було дуже маленькою мережею університетів, дослідників, урядових та військових серверів, початком майбутнього інтернету.

Попри те, що Archie згодом був витіснений Gopher, вебпорталами та пошуковими системами, він залишався корисним способом індексування FTP-серверів, і на думку The Serial Port, заслуговує на життя. Канал зняв докладне відео про пошук та роботу з програмою.

Емтедж розповів у інтерв’ю дослідникам, що надіслав копію Archie на магнітній плівці до Музею історії комп’ютерів у Маунтін-В’ю, Каліфорнія — але її неможливо було відновити. Компанія Емтеджа, Bunyip Information Systems, востаннє продала версію 3.5 серверного програмного забезпечення Archie за $6000 у середині 1990-х (майже $12 000 зараз), але наразі її не можна знайти ніде в інтернеті. Ютубери працювали безліччю ресурсів, щоб знайти робочу копію коду Archie, і зрештою їм це вдалося.

The Serial Port не лише врятував останню робочу версію Archie (це була бета-версія 3.5), але й опублікував її документацію та тепер запускає робочий сервер Archie на емульованій Sun SPARCstation 5. Емтедж, причетний до створення стандарту Uniform Resource Locator (URL), благословив зусилля каналу відновити та зберегти код сервера Archie.

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Джерело: ArsTecnica

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