Ютюбер перетворив Xbox Series X на ігровий ПК з RTX 5060: це дуже нагадує Project Helix

ПК на базі Xbox Series X, створений PhasedTech. Photo: PhasedTech / Microsoft / Windows Central

Моддер перетворив Xbox Series X на ігровий ПК з RTX 5060: це викликає сильні асоціації з Project Helix. Використовуючи компактні компоненти та кастомні кріплення, він помістив у збірку Series X повноцінне ПК-залізо, забезпечуючи високий FPS і хороші температури.





Ютубер PhasedTech — персонаж відомий: раніше він перетворив Xbox One S на ігровий ПК з RTX 3050, здатний запускати ПК-ігри. Це була справді вражаюча збірка, особливо з огляду на те, що в ній повністю працював дисковод. Тепер автор повернувся з новим проєктом — цього разу він взявся за Xbox Series X. І знову дисковод працює, а весь проєкт викликає сильні асоціації з Project Helix — консоллю наступного покоління від Xbox, яка підтримуватиме ПК-ігри.

Це, звичайно, не те, що очікуєш побачити. Xbox Series X і так вміщує багато компонентів у компактному корпусі, тому знайти місце для повноцінного ПК-заліза — серйозний виклик. PhasedTech почав із уживаної консолі, повністю видаливши з неї внутрішні компоненти. Далі він використав Dremel, щоб вирізати частину внутрішнього пластику, створивши достатньо місця для встановлення нових компонентів. Замість традиційної материнської плати він обрав Compute Element з лінійки Intel NUC Extreme.

По суті, це повноцінний ПК, стиснутий у формат однієї плати, що включає CPU, RAM і NVMe-накопичувач, що робить його ідеальним для таких компактних збірок. За графіку відповідає низькопрофільна RTX 5060 у парі з блоком живлення на 600 Вт. Усе розміщено дуже щільно, але компоненти все ж поміщаються в корпус Xbox Series X, залишаючи достатньо місця для оптичного приводу, який тут повністю функціональний. Щоб зафіксувати всі елементи, PhasedTech спроєктував і надрукував серію кастомних кріплень. Також було створено нову задню панель із роз’ємами USB, відеовиходами, входом живлення та антенами Wi-Fi.

Навіть оригінальна кнопка живлення та передня панель залишилися робочими, що надає збірці ефекту “прихованого” ПК. Наведені й показники продуктивності. У Arc Raiders при роздільній здатності 1080p і середньо-високих налаштуваннях система видає від 100 до 140 FPS залежно від сцени. У Counter-Strike 2 середній показник становить близько 250 FPS на високих налаштуваннях, що є дуже вражаючим з огляду на форм-фактор консолі.





Температури також залишаються під контролем: і CPU, і GPU під час тестів не перевищують 75°C. Це високий результат з урахуванням компактності системи. Project Helix — це амбітна концепція наступного покоління Xbox, спрямована на зближення консольного та ПК-геймінгу. Але в певному сенсі PhasedTech уже випередив її, принаймніколи йдеться про запуск ПК-ігор у корпусі, стилізованому під Xbox. Такі збірки можуть стати ще цікавішими, якщо ігри з оригінального Xbox і Xbox 360 з’являться на ПК.

Загалом, подібні проєкти з “консоле-ПК” мають системний характер і спираються на розвиток сегмента SFF (small form factor). Наприклад, платформи Intel NUC Extreme використовують формат Compute Element — фактично повноцінний ПК на платі з підтримкою десктопних CPU, до 64 ГБ RAM і повнорозмірного PCIe x16 для відеокарти, що дозволяє вміщати продуктивні системи в корпуси об’ємом близько 8 літрів.

Саме такі рішення стали основою більшості подібних модів, оскільки класичні mini-ITX плати часто не проходять за габаритами. Паралельно ринок уже пропонує готові “консольні” ПК: наприклад, компактні системи з GeForce RTX 4060 можуть бути на 60% меншими за Xbox Series S і при цьому забезпечувати повноцінний 1080p/1440p-геймінг.

Окремий напрям — гібридні або екстремальні моди. У 2026 році ентузіасти вже збирали мультисистемні пристрої, наприклад корпус із одночасною інтеграцією PlayStation 5, Xbox Series S і Nintendo Switch з єдиною системою охолодження та енергоспоживанням близько 250 Вт, де температура не перевищувала 60°C під навантаженням. При цьому сама ідея “ПК у форм-факторі консолі” має практичну мотивацію: такі збірки орієнтовані на сценарій “ігри з дивана”, де ПК дає вищу гнучкість (моди, апгрейди, DLSS/FSR), тоді як класичні консолі залишаються закритими й неапгрейдними системами.

Джерело: Windows Central