Microsoft анонсувала Project Helix: ігри для ПК тепер на Xbox

Microsoft офіційно підтвердила існування нового Xbox під кодовою назвою Project Helix, і одразу розкрила головну фішку: консоль запускатиме ігри для Windows PC.





Новину підтвердила генеральна директорка Microsoft Games Аша Шарма у своєму твіті після внутрішньої зустрічі з командою Xbox.

“Project Helix очолить за продуктивністю і запускатиме ваші ігри для Xbox та ПК”, — написала вона, додавши, що детальніше обговорить проєкт із партнерами та студіями на GDC наступного тижня.

Коротко і без зайвих деталей. Але навіть цього вистачило, щоб спільнота “загорілася”.

Ідея консолі, що запускає PC-ігри, не нова: фактично кожне покоління Xbox, крім 360, будувалося на архітектурі, сумісній із Windows. Але цього разу ставки вищі. Якщо Project Helix справді зможе запускати будь-яку гру з Windows, межа між консоллю і ПК стане майже умовною. Для гравців це означає доступ до бібліотеки Steam, Game Pass і всього, що виходить на PC, без необхідності збирати окремий комп’ютер.





Відкритим залишається інше питання: чи зможуть звичайні Windows-ПК у відповідь запускати ігри попереднього покоління Xbox? Твіт Арми цього не підтверджує, але й не спростовує.

За попередніми чутками, реліз консолі заплановано на кінець 2027 року. Офіційних дат Microsoft поки не називає. Найближчий шанс дізнатися більше — GDC, де Арма пообіцяла продовжити розмову з партнерами.

Раніше повідомлялося, що Microsoft розглядає більш відкриту екосистему для наступного Xbox, де межі між консоллю і PC-геймінгом поступово стираються. Project Helix, схоже, саме про це.

