Playground Games розкрили нові деталі Forza Horizon 6: тоуге-дуелі, рідкісні авто і сюрприз для PS5

Софія Шадріна

До виходу Forza Horizon 6, запланованого на 19 травня, Playground Games продовжують розкривати деталі гри — цього разу через Q&A у Discord.


Тоуге на п’яти маршрутах

Дизайн-директор Торбен Еллерт підтвердив: тоуге-батли — дуелі один на один на п’яти фіксованих гірських серпантинах. У сингплеєрі кожен маршрут має свого суперника, якого можна знайти припаркованим біля старту. Батли не прив’язані до прогресу основного фестивалю — гравець може запускати їх у будь-який момент. Онлайн отримає окремий чемпіонат із постійною ротацією дуелей по всіх п’яти маршрутах.

Festival Playlist і доступ для новачків

Festival Playlist відкривається приблизно через годину після початку гри — щойно гравець потрапляє на фестиваль. Playground також підтвердили, що автомобілі з минулих плейлистів стануть доступними після завершення відповідного сезону. Механіка відрізнятиметься від тієї, що була у Forza Horizon 5, де обмежені машини роками не поверталися — поки у 2025-му студія не зробила їх доступними для купівлі. Конкретну схему повернення машин поки не розкрили, але для гравців на PS5, які не запустять гру з першого тижня, це однозначно хороша новина.


Частина таких автомобілів, схоже, потрапить до системи aftermarket-машин: вони розкидані по карті у фіксованих точках і доступні для покупки, але набір активних авто відрізняється для кожного гравця. Forza Edition-варіанти залишаться рідкісними.

Інші підтверджені деталі

Forzathon Live перейменовано на Stunt Party. Стартовим авто режиму Eliminator стане Honda City 1984 року. Закрита зона Legend Island матиме власний аванпост, події та старт найдовшої траси гри — “Goliath” завдовжки 80 кілометрів. Список радіостанцій оголосять до релізу.

Forza Horizon 6 виходить 19 травня на Xbox Series X/S та PC, власники Premium Edition отримають ранній доступ з 15 травня. Версія для PS5 з’явиться пізніше цього року. Раніше ми писали про карту гри у японському сеттингу та геймплей прологу з Toyota GR GT і гонкою з Сінкансеном.

Джерело: IGN

