ОНОВЛЕНО: З української студії Stellarium (розробник «Голодний Шлях») пішла команда програмістів та художників

Після кількох позитивних новин від української студії Stellarium про наближення релізу гри Famine Way / Голодний Шлях декілька місяців панувала інформаційна тиша про цей проєкт. Але останні події наводять на думку, що ця гра про Голодомор 1932-33 років, на превеликий жаль, скоріш за все не вийде.

Виявилось, що студію полишила велика частина команди. Це випливає з публікації художниці, яка працювала над Famine Way та пролила світло на внутрішню ситуацію в компанії. Вона заявляє, що в Stellarium панувала не найкраща атмосфера. З її слів, працювати доводилось фактично безоплатно, а в плані менеджменту панував повний безлад, що призводило до дублювання роботи. Крім того, в компанії спостерігалося агресивне ставлення до працівників.

Також вже колишня співробітниця звинувачує керівництво в некомпетентності, тяганині з контрактами, агресії та влаштуванні чвар поміж собою. Врешті решт, вона вирішила піти зі студії Stellarium. Також про звільнення заявили відділи програмістів та художників. Водночас керівництво, начебто, не виходило на зв’язок.

Інформацію про нездорову ситуацію в компанії та масові звільнення підтвердила співзасновниця Stellarium. Вона повідомила, що «також пішла з команди разом з усіма».

Я також пішла з команди разом з усіма.

Хоч і я називалася одним з фандерів, але мені не хочеться більше залишатися з Матвієм і Соломією. https://t.co/vMTuCPde6F — Darsteda🇺🇦 (@darstedaa) January 26, 2024

З урахуванням наведених фактів, схоже, що гра Famine Way / Голодний Шлях від Stellarium вже не вийде. Також під великим питанням доля іншого проєкту студії ─ Great Hopes City. Хоча у вже колишніх учасників команди є думки стосовно того, щоб знову об’єднатись, але вже незалежно від нинішніх керівників Stellarium. Це, можливо, станеться після відпочинку.

Так, в нас є такі думки, але для початку деяким треба відпочити. — STELLARIUM | Famine Way (@STELLARIUM_team) January 26, 2024

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ОНОВЛЕНО: Ситуацію, що склалася, ресурсу DOU додатково прокоментувала Art Lead Famine Way. Вона пояснила, що всі претензії спрямовані лише до керівництва – Матвія Близнюка та Соломії Близнюк. За її словами, «працівників, які працювали безплатно, за ідею просування українського та дійсно хотіли створити цей важливий проєкт, з боку керівництва не вважали за фахівців та людей в цілому».

Вона також додала, що однією з основних причин невдоволення працівників став договір. Хоча спочатку розробникам замість традиційної зарплати обіцяли виплачувати відсотки від продажів гри, в договорі цих пунктів не було. Натомість їх змушували відкрити ФОП 3-ї груп без компенсації єдиного податку та ЄСВ. Водночас керівництво знецінювало працю людей та було готове набрати інших, готових працювати безоплатно.