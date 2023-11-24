Новини Ігри 24.11.2023 о 19:07 comment views icon

Famine Way / Голодний Шлях — українська гра про Голодомор отримала перший (сюжетний) трейлер та сторінку в Steam

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Вадим Карпусь

Автор новин

Розробники з української студії Stellarium опублікували перший трейлер майбутньої гри Famine Way / Голодний Шлях. Нагадаємо, це пригодницька 2D гра в авторському мальованому стилі, яка розповідає про Голодомор 1932-33 років на Харківщині.

Трейлер показує, як змінилось життя в українському селі з приходом радянської влади та штучно створеним Голодомором. Колись охайна хатинка прийшла до занепаду, а дівчинка через голод змушена залишити домівку. Але навіть в скрутні часи голоду українці завжди залишаються людьми ─ дівчинка ділиться останніми крихтами їжі із пораненим пернатим другом. Також трейлер демонструє мальований стиль гри та дає зрозуміти, як виглядатиме графіка в Famine Way.

Розказана в грі Famine Way / Голодний Шлях історія описує одну родину, проте вона є спільною для тисяч родин, які опинилися в однакових умовах та постраждали від дій комуністичної влади СРСР. Ця трагічна сторінка української історії забрала понад 4 млн людських життів.

В цілому, акцент в першому трейлері зроблено на головній героїні Оленці та лелеці, сім’ї Оленки і на темі Голодомору. На 20 листопада запланований запуск сторінки гри Famine Way / Голодний Шлях у Steam, а 24-25 листопада планується оприлюднити ігровий трейлер.

Також Famine Way вже має сторінку в Steam, тож хутчіше додавайте гру до списку бажаного.

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