Зарядна станція Anker Solix F3000: 3 кВт·год місткості та 3600 Вт потужності – можна подвоїти та з заощадити $1000

Зарядна станція Anker Solix F3000 / Anker

Українцям добре знайома ситуація з відключеннями електропостачання. Це впливає не побут, роботу та навіть емоційний стан. В такі часи павербанки вже не тішать, а фраза «відключили світло» звучить як початок трилера. Хоча останнім часом таких відключень не було, але завжди треба бути готовими до можливих перебоїв. І ось компанія Anker підготувала до випуску портативні зарядну станцію Anker Solix F3000. Це вже не просто про «зарядити телефон та ноутбук», а цілий домашній енергокомплекс у валізі на колесах. І ні, це не перебільшення.

Anker позиціонує новинку як проміжну ланку між уже наявними моделями Solix F2000 (колишня PowerHouse 767) та топовою Solix F3800. Нова зарядна станція Anker Solix F3000 отримала місткість 3072 Вт·год (3 кВт·год), максимальну потужність 3600 Вт, і може стати справжнім «рятівником» у разі вимкнення світла або в умовах виїзду на природу. А якщо цього мало — дві F3000 можна з’єднати в один блок, отримавши аж 7200 Вт потужності. Такого вистачить навіть для електроплити, бойлера і, можливо, вашої домашньої лабораторії.

Усередині розмістились батареї LFP (літій-залізо-фосфатні), які мають репутацію довговічних і витривалих. Anker обіцяє до 3000 циклів заряджання або 10 років служби. Solix F3000 підтримує кілька способів заряджання, включаючи сонячні панелі потужністю до 2400 Вт. Загалом на вхід пристрій приймає до 3600 Вт, тож зарядити його можна досить швидко — навіть від мережі, навіть від сонця, навіть одночасно. Хоча важить станція немало — 41,5 кг, транспортування полегшує корпус із розкладною ручкою та великими колесами.

Anker поки не назвала офіційної ціни, але компанія натякає, що F3000 буде коштувати десь між $1300 і $3200 — залежно від конфігурації. А для тих, хто хочете зекономити, з 4 до 24 червня 2025 року діє приваблива пропозиція – $1000 знижки для тих, хто зареєструється заздалегідь. Така «рання пташка» може дуже серйозно заощадити.

Для зацікавлених пропонуємо огляди зарядних станцій Anker Solix C300X та Anker Solix C800X.

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Джерело: notebookcheck