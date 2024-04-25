Співзасновник monobank Олег Гороховський розповів про початок тестування оновленого застосунку відгуків Expirenza 2.0. Це мобільне рішення для тих, хто любить ходити у кафе, бари та ресторани. Зазначається, що наразі в застосунку представлено понад 1700 закладів по всій Україні.

«Тож, коли наступного разу вам захочеться з’їсти борщу, ви зможете підібрати заклад, забронювати столик онлайн у кілька дотиків і, звісно, оплатити рахунок та залишити чайові без зайвого очікування», ─ заявляє Олег Гороховський.

Разом з тим Expirenza має добірки з порадами, куди піти та що там спробувати. Такі добірки отримали назву «Їжлисти».

«Це як плейлисти, але про їжу», ─ додає Гороховський.

Зараз вже є такі добірки від рестораторів та шефів, як Міша Кацурін, Стас та Аня Завертайло, Володимир Ярославський та інших людей, що знаються на їжі. Але користувачі також зможуть створювати власні Їжлисти. Надалі ними можна буде поділитися з друзями та усіма в застосунку.

Ще однією функцією Expirenza 2.0 є «Частування». Завдяки цій можливості користувачі зможуть пригощати друзів, рідних або коханих, навіть перебуваючи далеко один від одного.

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«Ви купуєте людині щось смачненьке у закладі за допомогою Expirenza, а вона приходить і куштує ваше частування в зручний для себе час. Це чарівний спосіб проявити турботу та увагу, де б ви не були, через кордони та відстані», ─ додає Олег Гороховський.

Оновлений застосунок Expirenza доступний для завантаження в магазинах Google Play та App Store.

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