Землянки повертаються: японські будинки з грунту виготовлені 3D-друком

Lib Earth Housing

Японська компанія Lib Work представила власну технологію створення будинків за допомогою 3D-друку, у якій ключовим компонентом виступає грунт.

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Зазначається, що технологія Lib Earth House Construction використовує 3D-друк для масштабної збірки будівельних блоків. Однак замість використання цементу для створення бетону, компанія використовує запентовану суміш грунту, гашеного вапна та натуральних волокон.

Це трохи нагадує стародавні глинобитні будинки. Такі будинки здатні простояти до 700 років. У Lib Work зазначають, що конструкції будинків, побудованих за їхньою технологією, відповідають третьому класу сейсмостійкості. Окрім цього можливості 3D-друку надають архітекторам та дизайнерам вільний простір щодо проєктування форм.

Суміш, яка використовується для створення цементу, на 65% складається з грунту та піску. Решту здебільшого становить гашене вапно та кілька процентів натуральних волокон та інших матеріалів.

У компанії провели розрахунки викидів CO 2 . Відповідно до цієї інформації, використання у складі нового матеріалу грунту, вапна та натуральних волокон, які у достатній кількості представлені в навколишньому середовищі, та відмова від цементу, дозволять значно скоротити викиди CO 2 у розрахунку на кожен окремий будинок.

За даними Lib Work, зведення типового будинку такого ж розміру призведе до викиду 45 тис. кг CO 2· Цей показник скорочується до 22 тис. 434 кг CO 2 за використання нової технології.

Між тим у Lib Work не зупиняються на цій розробці, адже мають на меті амбіціозний проєкт під назвою Mars Building Project. Компанія очікує, що ключовим будівельним елементом на Марсі має стати тамтешній пил і реголіт.

Успішна реалізація 3D-будівництва з натуральних компонентів може стати вагомим кроком Lib Work на шляху до втілення амбіціозного проєкту з будівництва на Марсі. Якщо грунт стане цінним будівельним матеріалом для сучасних екологічних будинків, надрукованих на 3D-принтері, це може змінити все і відкрити людству шлях до колонізації інших позаземних світів.

Джерело: tom’sHardware