У Швейцарії збудували найвищу споруду, створену 3D-друком

У Швейцарському селі Муленьс завершили зведення надрукованої на 3D-принтері 30-метрової білої вежі Tor Alva, яка наразі стала найвищою у світі спорудою, створеною за допомогою 3D-друку.
Вежу звели на основі будівлі, яка до цього використовувалась у якості кузні. Авторами проєкту, покликаного відродити інтерес до села Муленьс, де наразі проживає лише 11 людей, переважно похилого віку, виступили архітектор Майкл Хансмейєр та професор цифрових і будівельних технологій з Цюрихського федерального технологічного інституту (ETH Zurich) Бенджамін Ділленбургер.
Вони спроєктували вежу, що складається з кількох секцій і 32 білих бетонних колон, та за дизайном нагадує багатошаровий торт. Зазначається, що такий дизайн башта отримала на честь швейцарських кондитерів, які свого часу прославили країну у світі.
Друк елементів споруди тривав 5 місяців. Після цього їх доставили безпосередньо на місце збирання. У зведенні башти брали участь дві будівельні роботизовані системи — 3D-принтер, що видавлює спеціальну цементоподібну суміш шарами та машина, яка встановлює сталеві конструкції.
«Прості одно або двоповерхові будинки, виготовлені методом адитивного виробництва, не є чимось новим. Особливість Tor Alva в тому, що надруковані на 3D принтері елементи є несучими. У процесі виготовлення другий робот вставляє кільцевий сталевий арматурний елемент у колону через кожні 26 сантиметрів. Додавання цих арматурних стрижнів дозволяє виготовляти складні, розгалужені колони, які важко було б реалізувати за допомогою звичайного процесу бетонування», — пояснюють у Цюрихському федеральному технологічному інституті.
Зведення вежі продемонструвало, що будівельні технології 3D-друку можна використовувати для виготовлення опорних конструкцій без опалубки. Усі елементи з’єднуються без клею – за допомогою знімних гвинтів та кабелів, що дозволяє легко розібрати й зібрати вежу повторно.
Вже з 23 травня вежу буде відкрито для екскурсій. Згодом купольний верхній поверх планується використовувати для проведення театральних вистав. Очікується, що башта простоїть у Муленьсі близько 5 років, після чого її розберуть і зберуть наново.
В Іспанії створили першу у світі об’ємну 3D-голограму з інтерактивом — її можна торкнутися та перемістити
Джерело: NewAtlas; ETH Zurich
Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% украінською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологіи та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам: