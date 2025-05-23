У Швейцарії збудували найвищу споруду, створену 3D-друком

ETH Zurich

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У Швейцарському селі Муленьс завершили зведення надрукованої на 3D-принтері 30-метрової білої вежі Tor Alva, яка наразі стала найвищою у світі спорудою, створеною за допомогою 3D-друку.

Вежу звели на основі будівлі, яка до цього використовувалась у якості кузні. Авторами проєкту, покликаного відродити інтерес до села Муленьс, де наразі проживає лише 11 людей, переважно похилого віку, виступили архітектор Майкл Хансмейєр та професор цифрових і будівельних технологій з Цюрихського федерального технологічного інституту (ETH Zurich) Бенджамін Ділленбургер.

Вони спроєктували вежу, що складається з кількох секцій і 32 білих бетонних колон, та за дизайном нагадує багатошаровий торт. Зазначається, що такий дизайн башта отримала на честь швейцарських кондитерів, які свого часу прославили країну у світі.

Друк елементів споруди тривав 5 місяців. Після цього їх доставили безпосередньо на місце збирання. У зведенні башти брали участь дві будівельні роботизовані системи — 3D-принтер, що видавлює спеціальну цементоподібну суміш шарами та машина, яка встановлює сталеві конструкції.

«Прості одно або двоповерхові будинки, виготовлені методом адитивного виробництва, не є чимось новим. Особливість Tor Alva в тому, що надруковані на 3D принтері елементи є несучими. У процесі виготовлення другий робот вставляє кільцевий сталевий арматурний елемент у колону через кожні 26 сантиметрів. Додавання цих арматурних стрижнів дозволяє виготовляти складні, розгалужені колони, які важко було б реалізувати за допомогою звичайного процесу бетонування», — пояснюють у Цюрихському федеральному технологічному інституті.

Зведення вежі продемонструвало, що будівельні технології 3D-друку можна використовувати для виготовлення опорних конструкцій без опалубки. Усі елементи з’єднуються без клею – за допомогою знімних гвинтів та кабелів, що дозволяє легко розібрати й зібрати вежу повторно.

Вже з 23 травня вежу буде відкрито для екскурсій. Згодом купольний верхній поверх планується використовувати для проведення театральних вистав. Очікується, що башта простоїть у Муленьсі близько 5 років, після чого її розберуть і зберуть наново.

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Джерело: NewAtlas; ETH Zurich

Розділ Технології виходить за підтримки

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