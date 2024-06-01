Організатори повідомили, що міжнародний Женевський автосалон з більш ніж столітньою історією зачиняється назавжди. Причиною названо зниження інтересу з боку автовиробників до події, яку колись не можна було пропустити. Втім, виставка в Катарі відбудеться у 2025 році.

Перше автошоу в Женеві відбулося в 1905 році та залучило 17 тис. відвідувачів, ще два салони відбулися до перерви через економічну кризу та Першу світову війну. Подія відновилася у 1923 році та досягла піка у 2005 році, коли її відвідали майже 750 тис. людей.

Пандемія COVID перервала шоу на чотири роки. Коли салон повернувся на початку цього року, на ньому було 37 учасників та 168 тис. відвідувачів — значно менше, ніж у 2019 році, за рік до COVID, коли було 602 тис. відвідувачів та 184 учасники.

Александр де Сенаркленс, президент постійного комітету фонду, що стоїть за подією, каже, що остаточне скасування шоу було «надзвичайно сумним рішенням».

«Відсутність інтересу виробників до Женевського салону в складному промисловому контексті, конкуренція з боку паризьких та мюнхенських виставок, які віддають перевагу їхній національній промисловості, та рівень інвестицій, необхідних для підтримки такої виставки, завдають останнього удару».

Організатори заявили, що звернулися до влади кантону з проханням розпустити фонд.

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«Існує надто багато невизначеності, пов’язаної з автомобільною промисловістю та зниженням привабливості головних європейських виставок, щоб ризикнути інвестувати далі у майбутнє», — йдеться в заяві організації.

Але катарське відгалуження виставки «продовжує свою подорож» після успішної першої спроби минулого року, йдеться у заяві. Наступний Женевський міжнародний автосалон Катар відбудеться в Досі в листопаді 2025 року.

Джерело: TechXplore

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