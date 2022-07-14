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Жінок братимуть на військовий облік лише за їхньою згодою — Генштаб ЗСУ

Жінок братимуть на військовий облік лише за їхньою згодою — Генштаб ЗСУ

У Генеральному штабі Збройних сил України після опрацювання пропозицій щодо взяття жінок на військовий облік військовозобов’язаних вирішили робити це лише за їхньою згодою.

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Наказ Жінок братимуть на військовий облік лише за їхньою згодою — Генштаб ЗСУЖінок братимуть на військовий облік лише за їхньою згодою — Генштаб ЗСУНаказ Міністра оборони України від 11.10.2021 №313 (зі змінами відповідно до наказу Міністра оборони України від 07.02.2022 №35, зареєстрованого Міністерством юстиції України поточного року). передбачає, що з 1 жовтня 2022 року жінки окремих спеціальностей, визначених в Переліку до наказу, братимуться на військовий облік військовозобов’язаних.

Під час проведення загальної мобілізації з початку повномасштабної війни на військову службу до ЗСУ та інших військових формувань призвали близько 1% жінок від загальної кількості мобілізованих, повідомляють у Генштабі ЗСУ. Більшість з них призначили на посади медперсоналу, підрозділів зв’язку, морально-психологічного забезпечення, діловодів, бухгалтерів та кухарів.

Зараз в ЗСУ залишається потреба у жінках-фахівцях з медицини, радіотехніки та харчових технологій, але «немає гострої необхідності» суттєво збільшувати кількість жінок на військовому обліку, наголошують в Генштабі.

Також пропонується розпочати проведення заходів із включення жінок до військового обліку не раніше ніж через місяць після завершення особливого періоду, який діє з 17 березня 2014 року, коли оголосили першу хвилю часткової мобілізації у зв’язку з російською агресією.

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11 жовтня 2021 року Міністерства оборони окремим наказом №313 (він набув чинності 17 грудня) затвердило перелік спеціальностей та/або професій, які є спорідненими з відповідними військово-обліковими спеціальностями. Представниці цих професій обов’язково мають стати на облік військовозобов’язаних, якщо підходять за станом здоров’я та віком (від 18 до 60 років). Спочатку Міноборони вказало у Переліку 35 фахових напрямків, кожен із яких представляє десятки окремих спеціальностей, але після критики та петиції про скасування військового обліку для жінок у Міноборони переглянули рішення та затвердили скорочений варіант Переліку, що об’єднує 14 спеціальностей та 6 професій.

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