Журнал Popular Science закривається через 151 рік, попри те, що вже виходив у цифровому форматі

Через 151 рік існування Popular Science (Популярна наука) більше не можна буде придбати у вигляді журналу. PopSci перейшов на повністю цифровий формат кілька років тому, а тепер зник у своєму початковому задумі.

PopSci, який висвітлює історії, пов’язані з наукою, технологіями та природою, опублікував свій перший номер у 1872 році, повідомляє The Verge. З роками все змінилося: у 2018 році журнал перейшов на щоквартальний графік виходу, а після 2020 року взагалі відмовився від друкованих копій. А тепер існуватиме лиш у виді окремих статей на сайті.

У своєму дописі на LinkedIn колишня редакторка PopSci Пурбіта Саха прокоментувала закриття журналу, заявивши, що вона «розчарована, розлючена і шокована тим, що власники закрили новаторське видання, яке адаптувалося до змін, що відбувалися протягом 151 року, за п’ятихвилинний дзвінок у Zoom».

PopSci — феноменальний бренд, і в умовах зміни споживчих тенденцій важливо, щоб ми надавали пріоритет інвестиціям у нові формати. Ми вважаємо, що контент-стратегія повинна розвиватися за межами цифрового журнального продукту. Поєднання команди новин з комерційними, відео та іншими ініціативами створить контент, який природно відповідатиме місії PopSci. — Каті Герберт директор з комунікацій компанії Recurrent Ventures, власника PopSci.

На додаток до відмови від журнального формату, PopSci звільнив кількох співробітників на початку цього місяця, залишивши близько п’яти співробітників редакції та «кількох» працівників комерційної команди видання. Група цифрових медіа Recurrent Ventures придбала PopSci у 2021 році й призначила третього генерального директора за останні три роки лише за тиждень до звільнень.

PopSci продовжуватиме пропонувати статті на своєму сайті, а також підписку PopSci Plus, яка пропонує доступ до ексклюзивного контенту та архіву журналу. Однак його закриття знаменує собою кінець цілої епохи.