Журналістка пробігла 50 км зі смартгодинниками 5 брендів, щоб виявити найкращі

Маргарита Юзяк

Журналістка пробігла приблизно 50 км із п’ятьма смартгодинниками, щоб перевірити, наскільки точно вони рахують кроки, дистанцію та серцевий ритм. У тесті були моделі від $80 до $550.


Виявилося майже всі добре справляються з кроками та відстанню, але точність пульсу помітно різниться. Для перевірки точності брали Polar H10 — один із найнадійніших датчиків серцевого ритму. Кожен годинник тестували окремо, але за однакових умов, тобто ті ж маршрути, однакові пробіжки та контрольована дистанція. У списку були пристрої від Apple, Garmin, Samsung, Google та Amazfit.

За два місяці всі годинники показали дуже близькі результати за дистанцією. Розбіжність зазвичай становила кілька відсотків, але в межах похибки, яку складно відчути в реальному житті. Те саме з кроками: різниця була мінімальна, інколи лише кілька кроків на тисячу. Тобто для базового користування майже будь-який сучасний смартгодинник справляється нормально.

Apple Watch Series 11

А от із серцевим ритмом все цікавіше. Якщо дивитися лише на середній пульс або пікові значення, всі моделі виглядають більш-менш однаково. Але під час аналізу даних по секундам видно, що деякі годинники запізнюються на старті або не встигають за різкими стрибками пульсу під час прискорень.

Найточнішим у тестах виявився Apple Watch Series 11: його дані відхилялися від показників нагрудного ременя Polar H10 лише на 1%. Для оптичного сенсора на зап’ясті це дуже сильний результат, тож журналістка відзначила його нагородою за найкраще відстеження серцевого ритму.


Garmin випустила Tactix 8 Cerakote Edition: військовий годинник, оновлений “надміцним” покриттям і ціною в $1600

“Срібло” забрав Garmin Venu 4, який лише трохи поступився Apple за точністю. Зате має свою фішку: записує пульс щосекунди. Apple записує показники приблизно раз на п’ять секунд. Тобто Garmin дає більш детальну “сиру” статистику, що особливо корисно тим, хто глибоко аналізує тренування, HRV чи VO2 max.

Моделі від Samsung і Google показали стабільні результати під час звичайних тренувань: точно відстежували загальний ритм пульсу, дистанцію та кроки. Під час дослідження найбільше здивував бюджетний Amazfit Bip 6 (коштує близько $80), оскільки майже не відставав у вимірюванні дистанції. Модель на тестовій милі показувала приблизно 1,53 км, тоді як Apple Watch — 1,59 км. Різниця є, але для більшості користувачів вона навряд чи критична.

Galaxy Watch 8

Щоб провести таке дослідження журналістка проводила забіг на стандартній 400‑метровій доріжці. На смартгодинниках вимикали GPS, аби сигнал не впливав на результати. Кожен годинник щільно закріплювали на зап’ясті й датчики оновлювали перед стартом. Для кожної моделі робили три пробіжки по 1,6 км з різною інтенсивністю від спокійного темпу до пікових навантажень.

Цікаво, що майже всі годинники трохи “гальмували” на старті, коли пульс різко зростав. Вони лише через деякий час наздоганяли реальні значення. Деякі моделі на пікових відрізках знову відставали або взагалі пропускали максимальні значення. Особливо це було помітно у бюджетних варіантах. Через це серцевий ритм залишається найскладнішою метрикою для смартгодинників.

У підсумку картина зрозуміла. Apple Watch Series 11 найкраще показали себе у максимально точному пульсі, щосекундні “сирі” дані краще обробляє модель Garmin Venu 4. А якщо головне просто надійно рахувати кроки й дистанцію без переплати, то навіть бюджетні моделі на зразок Amazfit Bip 6 виглядають цілком адекватно.

Джерело: Cnet

