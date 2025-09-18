Garmin випустила спортивний смартгодинник Venu 4: конкурент Apple Watch 11 зі світлодіодним ліхтариком і ціною у $550

Garmin Venu 4

Garmin запустила спортивний смартгодинник Garmin Venu 4, який готовий конкурувати з Apple Watch Series 11 — він пропонує більше фітнес-інструментів і набагато довше працює від акумулятора.

Якщо говорити про дизайн, то основною новою функцією Venu 4 став вбудований світлодіодний ліхтарик, який має чотири рівні інтенсивності та додатковий режим червоного світла для використання вночі. Годинник має лише дві кнопки, порівняно з трьома в Venu 3, тому більша частина керування здійснюватиметься за допомогою сенсорного AMOLED-екрана.

Корпус — металевий, з вбудованими динаміком і мікрофоном. Дисплей у захисному склі Corning Gorilla Glass 3, а водостійкість 5 АТМ.

Venu 4 оновив функцію відстеження сну, яка тепер аналізує наскільки послідовним він був протягом останніх 7 днів; серед іншого аналізуючи, коли частота серцевих скорочень, а також температура шкіри та дихання виходять за межі свого типового діапазону — ознаки, які потенційно можуть свідчити про підвищений рівень стресу або хворобу. До того ж, годинник може включати в аналіз особливості вашого способу життя, як-от споживання кофеїну чи алкоголю.

Оновлений “фітнес-тренер” Garmin генеруватиме персоналізовані тренування для 25 різних видів діяльності, зокрема їзди на велосипеді, ходьби, веслування або поєднання кількох вправ. При цьому зважатиме на вашу попередню щоденну активність, рівень відновлення та якість нещодавнього сну.

Заявлений час роботи акумулятора Venu 4: 12 днів і до 4 днів за використання режиму постійно ввімкненого екрана. Годинник забезпечує 20 годин роботи GPS або 17-19 годин у разі використання точніших режимів.

Garmin Venu 4 доступний у розмірах 41 мм та 45 мм за ціною від $550 — на $100 дорожче за Venu 3. Серед запропонованих кольорів — місячний золотий, срібний та чорний, з силіконовим або шкіряним ремінцем на вибір (останній на $50 дорожче). У продажі з 22 вересня.

Джерело: The Verge, Tom`s Guide, Phonearena