Новини Пристрої 21.01.2026 comment views icon

Garmin випустила Tactix 8 Cerakote Edition: військовий годинник, оновлений "надміцним" покриттям і ціною в $1600

author avatar

Катерина Даньшина

Редактор новин

Garmin випустила Tactix 8 Cerakote Edition: військовий годинник, оновлений "надміцним" покриттям і ціною в $1600
Смартгодинник Tactix 8 Cerakote Edition. Фото: Garmin

Garmin анонсувала оновлену версію смартгодинника Tactix 8, який отримав два нові кольори та “надміцне” покриття за додаткові  $200.

Стандартний Tactix 8 представили торік зі світлодіодним ліхтарем, 1,4 дюймовим AMOLED-екраном та безліччю тактичних функцій: режим невидимості; режим, що забезпечує читабельність дисплея з приладом нічного бачення; вимикач, що видаляє дані одним натисканням та спрощена версія балістичного калькулятора для високоточної стрільби на великі дистанції. В Cerakote Edition пропонується все те ж саме, але з оновленим керамічним покриттям і двома варіаціями кольорів — Slate Grey та Olive Drab.

Garmin випустила Tactix 8 Cerakote Edition: військовий годинник, оновлений "надміцним" покриттям і ціною в $1600

Garmin описує Cerakote як кераміко-полімерне покриття з підвищеною стійкістю до стирання, корозії чи хімічних впливів. Його наносять на корпус годинника методом розпилення, а потім “запікають” для затвердіння, тоді як процесі носіння покриття набуває “унікального” вигляду з природним нальотом.

Tactix 8 Cerakote Edition зберігає все ті ж 29 днів автономної роботи в режимі smartwatch, 32 ГБ пам’яті, водонепроникність 10 АТМ та підтримку завантажених карт, однак пропонується виключно в розмірі 51 мм (оригінальні мають додаткову 47-міліметрову версію). Вартість пристрою сягає $1600, а передзамовлення стартують 23 січня.

Нагадаємо, що цього місяця Garmin представила Garmin Quatix 8 Pro з поєднанням супутникового та стільникового зв’язку, а також оновила Venu X1 дешевшою на $100 версією в новому кольорі.

Lenovo випустила Watch GT Pro: до 27 днів роботи та двочастотний GPS за $128

Спецпроєкти
Wi-Fi 7: топ-5 роутерів від TP‑Link для різних завдань та поради, як обрати свій варіант
VoIPTime: як працює українська платформа, яка конкурує з CISCO і Avaya

Джерело: Garmin 

Популярні новини

arrow left
arrow right
Заборона смартфонів в школах Нью-Йорка показала, що діти не вміють визначати час по "годиннику зі стрілками"
Смартгодинник Garmin Quatix 8 Pro отримав супутниковий зв'язок, до 16 днів автономності і ціну від $1300
Garmin оновила Venu X1: новий колір і мінус $100 до ціни
Sony PlayStation Watch — годинник за $780 вийшов обмеженим накладом
Автопілот Garmin вперше самостійно посадив літак
Без X Ілона Маска: європейськи інституції запускають соцмережу W (“Ві”)
Анонсовано Life is Strange: Reunion з "великим" фіналом для Макс та Хлої — трейлер, деталі і дата виходу
CoinShares: у 2025 році приплив коштів у криптовалюти склав понад $47 млрд – майже рекорд
Spotify синхронізує аудіокниги з паперовими: швидке "перемикання" зі збереженням прогресу
Клієнт Amazon отримав NVIDIA RTX 5080 з 8-контактним роз’ємом — що пішло не так
Nova Launcher повертається з рекламою і подальшою підтримкою
Огляд Acer Predator Helios Neo 16 AI: потужний геймінг і гарячий характер
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати