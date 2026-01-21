Garmin випустила Tactix 8 Cerakote Edition: військовий годинник, оновлений "надміцним" покриттям і ціною в $1600

Смартгодинник Tactix 8 Cerakote Edition. Фото: Garmin

Garmin анонсувала оновлену версію смартгодинника Tactix 8, який отримав два нові кольори та “надміцне” покриття за додаткові $200.

Стандартний Tactix 8 представили торік зі світлодіодним ліхтарем, 1,4 дюймовим AMOLED-екраном та безліччю тактичних функцій: режим невидимості; режим, що забезпечує читабельність дисплея з приладом нічного бачення; вимикач, що видаляє дані одним натисканням та спрощена версія балістичного калькулятора для високоточної стрільби на великі дистанції. В Cerakote Edition пропонується все те ж саме, але з оновленим керамічним покриттям і двома варіаціями кольорів — Slate Grey та Olive Drab.

Garmin описує Cerakote як кераміко-полімерне покриття з підвищеною стійкістю до стирання, корозії чи хімічних впливів. Його наносять на корпус годинника методом розпилення, а потім “запікають” для затвердіння, тоді як процесі носіння покриття набуває “унікального” вигляду з природним нальотом.

Tactix 8 Cerakote Edition зберігає все ті ж 29 днів автономної роботи в режимі smartwatch, 32 ГБ пам’яті, водонепроникність 10 АТМ та підтримку завантажених карт, однак пропонується виключно в розмірі 51 мм (оригінальні мають додаткову 47-міліметрову версію). Вартість пристрою сягає $1600, а передзамовлення стартують 23 січня.

Нагадаємо, що цього місяця Garmin представила Garmin Quatix 8 Pro з поєднанням супутникового та стільникового зв’язку, а також оновила Venu X1 дешевшою на $100 версією в новому кольорі.

Джерело: Garmin