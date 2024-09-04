Новини Кіно 04.09.2024 о 11:18 comment views icon

«Життя Чака»: перші кадри фільму за Стівеном Кінгом із Томом Гіддлстоном у головній ролі

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Ігор Панченко

Автор новин

«Життя Чака»: перші кадри фільму за Стівеном Кінгом із Томом Гіддлстоном у головній ролі

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Режисер Майк Фленаган, відомий своїми роботами в жанрі жахів, представить стрічку «Життя Чака» на Міжнародному кінофестивалі в Торонто.

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Головну роль у фільмі виконує Том Гіддлстон. На новому зображенні актор постає в образі Чака Кранца — скромного бухгалтера, який є центральною фігурою історії. Гіддлстон одягнений у діловий костюм та окуляри, стоїть біля бару й задумливо дивиться вдалину. Темне тло освітлюють неонові вогні, створюючи атмосферу таємничості.

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Сюжет фільму розгортається у зворотному хронологічному порядку. Він починається зі смерті головного героя в 39 років від раку мозку й закінчується його дитинством у будинку з привидами. Попри похмурий сюжет, Фленаган наголошує, що «Життя Чака» — це його найменш страшний фільм.

На панельній дискусії FanExpo Canada режисер зазначив:

«Це з тієї сторони Стівена Кінга, яка написала “Залиш мене” та “Втеча із Шоушенка”. Це абсолютно новий світ для мене, і це мій улюблений фільм з усіх, над якими я працював».

Фленаган додав, що глядачі мають очікувати не страшного фільму, а життєствердної історії про радість існування та смертність.

У зірковому акторському складі фільму, окрім Тома Гіддлстона, глядачі побачать Марка Геміла (Люк Скайвокер у «Зоряних війнах»), Карен Ґіллан (Небула в «Вартових Галактики») і Кейт Сігел («Привиди будинку на пагорбі»).

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Світова прем’єра «Життя Чака» відбудеться 6 вересня на Міжнародному кінофестивалі в Торонто. Дата широкого прокату поки не оголошена.

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Джерело: Vanityfair, Collider

Розділ Кіно виходить за підтримки?

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