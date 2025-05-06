Живі кабелі: вчені відкрили бактерій, що проводять струм

Oregon State University

Науковці з Університету штату Орегон у США виявили у мулистих мілинах вздовж узбережжя в затоці Яквіна новий вид електропровідних бактерій.

Новий вид вже отримав назву Candidatus Electrothrix yaqonensis. Цей вид належить до так званих кабельних бактерій, здатних проводити електрику подібно до кабелів. Ці довгі скупчення багатоклітинних ниткоподібних бактерій мають спеціальні волокна, які дозволяють їм проводити електричні заряди.

Відкриття зробили науковий співробітник з Університету Орегону Ченг Лі та професор Клер Реймерс. Вони виділили бактерію зі зразків припливних відкладень, зібраних вздовж узбережжя в затоці Яквіна.

Зараз науковцям відомі 25 видів кабельних бактерій. Однак, не дивлячись на їхню поширеність у морських та прісноводних відкладеннях, інформація про них залишається обмеженою. Кабельні бактерії складаються зі стрижнеподібних клітин, які з’єднує між собою зовнішня мембрана. Нитки, які утворюють клітини цих бактерій, можуть сягати кількох сантиметрів у довжину. Здатність проводити електричні заряди є елементом адаптації цих бактерій, що оптимізує метаболічні процеси в осадковому середовищі, де вони мешкають. Науковці виявили, що Ca. Electrothrix yaqonensis має метаболічні та генетичні особливості, які наближають їх до двох інших різних родів кабельних бактерій Ca. Electrothrix та Ca. Electronema.

«Цей новий вид, мабуть, є мостом, ранньою гілкою Ca. Electrothrix, що дозволяє припустити, що він може дати нове уявлення про те, як ці бактерії еволюціонували і як вони можуть функціонувати у різних середовищах. Він виділяється серед інших описаних видів кабельних бактерій з погляду свого метаболічного потенціалу і має відмінні структурні особливості, включаючи виражені поверхневі гребені, які втричі ширші, ніж у інших видів, і в яких розміщені високопровідні волокна, що складаються з унікальних молекул на основі нікелю» — зазначає Ченг Лі.

Завдяки цим волокнам бактерії здатні здійснювати перенос електронів на великі відстані, поєднуючи акцептори електронів, зокрема, кисень та нітрат на поверхні осаду, з сульфідами у більш глибоких шарах осаду. Здатність цих бактерій брати участь в окислювально-відновлювальних реакціях на великих відстанях надає їм ключове значення у процесах геохімії осаду та кругообігу поживних речовин.

«Ці бактерії можуть переносити електрони для очищення забруднюючих речовин, тому їх можна використовувати для видалення шкідливих речовин з відкладень. Крім того, їхня конструкція високопровідного нікелевого білка може, можливо, надихнути на створення нової біоелектроніки», — пояснює Ченг Лі.

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Результати дослідження опубліковані у журналі Applied and Environmental Microbiology

Джерело: SkiTechDaily