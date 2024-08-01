Біологічна зброя навпаки: вчені випустили з дрона комарів з бактеріями, які знищують хворобу

Дослідники випробували скидання з дронів комарів, заражених бактеріями, які протидіють хворобі. Лихоманка денге щороку вражає 390 млн, згідно з даними ВООЗ.

Розповсюдження інфікованих комарів з дронів теорії змов асоціюють зі спробами поширення хвороб, але вчені вирішили зробити навпаки. У ході дослідження комарі були заражені бактерією Wolbachia, яка блокує вірус, котрий викликає лихоманку денге.

Це не перша спроба використання комарів для боротьби з хворобами. Раніше вчені генетично модифікували комарів, щоб у них в кишківнику не зростав малярійний паразит. Вони резистивні до всіх чотирьох типів вірусу денге та втратили здатність знаходити людей як джерело крові.

Доставити модифікованих комарів в дику природу може бути складним завданням. Наразі їх випускають люди безпосередньо на місцевості випускають. Для цього треба дістатися віддалених та потенційно небезпечних регіонів. Дрони для цього підходять якнайкраще.

Дослідники під керівництвом Я Сунь Ліна з Всесвітньої програми боротьби з комарами (WMP) зі штаб-квартирою в австралійському Мельбурні, Австралія, використали саме цей підхід. Система доставлення комарів дроном, розроблена Ліном та його колегами, здатна перенести 160 тис. дорослих комарів. Комахи прикріплюються до дрона у камері з контрольованою температурою та вологістю, щоб зберегти їх здоровими та спокійними під час транспортування. За маршрутом призначення дрон випускає групи по 150 комарів, розповсюджуючи їх на великій території.

Під час двох польових випробувань, проведених на Фіджі, Лін та його колеги зафіксували, що метод розповсюдження був таким же успішним, як і традиційні вкиди. Диспетчери керували дроном із безпечного віддаленого місця, а не страждали у джунглях. Комарі ефективно поширювали бактерії на території площею два квадратних кілометри.

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Розповсюдження інфікованих Wolbachia комарів в Індонезії раніше вже призвело до зменшення поширення лихоманки денге на 77%. Новий метод боротьби з вірусом дозволяє застосовувати комарів на більших територіях. Дослідження збуло опубліковано в журналі Science Robotics.

Джерело: New Atlas

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