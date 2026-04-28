Ліпимо з чого завгодно: ентузіасти показали виробництво друкованих плат з натуральної глини

Активісти з мережі Feminist Hacking показали процес виготовлення друкованих плат власними руками з натуральної глини.





За їхніми словами, апаратна частина більшості сучасних електронних пристроїв містить не тільки пластик, а й багато шкідливих для навколишнього середовища мінералів. Таким чином вони зупинились на натуральній глині для створення власних друкованих плат.

Активісти визнають, що в таких елементах як конденсатори, резистори та п’єзоелементи широко використовується порцеляна. Однак вони не хотіли купляти порцеляну або використовувати дорогі, неекологічні та ресурсомісткі методи випалення.

Після низки досліджень один гончар підказав їм, що можна використовувати стародавні методи випалення глини на вогнищі. Протягом двох днів ентузіасти навчились видобувати глину прямо на місці, обробляти та випалювати для виготовлення друкованих плат.

Вони зупинились на шестикутній формі, оскільки аналогічні формочки для печива можна придбати у будь-якому магазині. Експериментатори у власному блозі також дають поради щодо збирання та змішування глини, готової для виготовлення необхідних форм з мінімальним вмістом кисню та домішок. Це важливо для отримання однорідних, стабільних й робочих глиняних друкованих плат.





Приблизні розміри формочок мають складати 10х10 см. Активісти зазначають, що працюють з менш гнучкою та крихкішою глиною, ніж та, що продається у магазинах. Для розміщення електронних схем на глині необхідні певні навички. Важливо збалансувати тиск для отримання оптимальної глибини відбитку, десь у 1,5 мм, не пошкодивши сусідніх ділянок.

Спресовані шестикутні форми для друкованих плат сушаться природним чином протягом доби. Після цього металеві канали наносяться вручну. Активісти вирішили замінити провідну позолочену фарбу на срібну, яка виготовляється у Німеччині з відходів срібного порошку. Фарбу наносили на ділянки, де згодом мали з’явитись паяні контакти.

Після висихання фарби глиняні форми були готові до випалення. Глина може стискатися на 5% при випаленні, тому довелося трохи поекспериментувати, щоб правильно підібрати розмір штампа та глибину канавок на готових друкованих платах.

Активісти опублікували всі дані по цьому проєкту на GitHub, з програмним кодом, інструкціями з паяння та файлами для 3D-друку.

Джерело: Tom’s Hardware