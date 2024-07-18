Зірка «Аколіту» каже, що з «Топ Ґан: Меверік» вирізали усі його репліки — бо «Том Круз пише історії для Тома Круза»

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Хоча ім’я Менні Джасінто навряд відомо широкому загалу, його обличчя точно знайоме прихильникам серіалу «Аколіт» — актор зіграв лорда ситхів, а видання Variety охарактеризувало його, як найсексуальнішого персонажа в історії «Зоряних війн».

Утім, можливість засвітитись на екрані в нього була й раніше — Джасінто з’являвся в кількох сценах бойовика «Топ Ґан: Меверік» у ролі Біллі «Фріца» Авалона, щоправда, коли фільм вийшов, актор виявив, що усі його репліки чомусь вирізали.

«Трохи обурився, але це не було для мене шоком», — сказав Джасінто в інтерв’ю журналу GQ. «Було відчуття того, що камера більше зосереджується на інших хлопцях і не витрачає багато часу на наші сцени».

Водночас Джасінто радий, що отримав чудовий досвід і зміг побачити, як працює Том Круз.

«Зрештою Том Круз пише історії для Тома Круза», — сказав актор. «Все залежить від нас самих, не потрібно чекати, доки за нас це зробить хтось інший. Ми повинні самі створювати такі масштабні історії».

Наразі серіал «Аколіт» транслюється на Disney+ — 16 липня вийшов фінальний епізод.

«Аколіт» розповідає про події, що відбувалися наприкінці Епохи Розквіту Республіки приблизно за 100 років до подій фільму «Зоряні війни. Епізод I: Прихована загроза» (1999). За сюжетом «колишня падаван возз’єднується зі своїм майстром-джедаєм, щоб розслідувати серію злочинів, однак сили, з якими вони стикаються, є зловіснішими, ніж вони могли очікувати».

Попри те, що серіал «Аколіт» став найбільшим запуском Disney+ у 2024 році (із 4,8 млн переглядів за день) глядачам творіння Леслі Гедланд не надто сподобалося — принаймні, якщо зважати на оцінки Rotten Tomatoes.

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