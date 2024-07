«Цілком очікувано». Шоуранерка «Аколіт» відреагувала на рев’ю-бомбінг серіалу — з катастрофічними 14% від глядачів

Попри те, що серіал «Аколіт» став найбільшим запуском Disney+ у 2024 році (із 4,8 млн переглядів за день) глядачам творіння Леслі Гедланд не надто сподобалося — принаймні, якщо зважати на оцінки Rotten Tomatoes.

Наразі критики поставили серіалу 83%, тоді як глядачі занизили рейтинг «свіжості» до катастрофічних 14%, що в декого викликало думки про навмисний рев’ю-бомбінг Рев'ю-бомбінг — явище, яке характеризується тим, що численні групи людей залишають в Інтернеті негативні відгуки про видані роботи, найчастіше про відеоігри або фільми, у спробі завдати шкоди продажам чи популярності продукту..

При чому дехто у відгуках сам зізнавався у рев’ю-бомбінгу:

There are people who don’t like the show, and that’s ok, but there’s certainly review bombing happening

Some are at least being honest about it: pic.twitter.com/mkxoYfD91V

— Culture Crave 🍿 (@CultureCrave) July 3, 2024