«Цілком очікувано». Шоуранерка «Аколіт» відреагувала на рев’ю-бомбінг серіалу — з катастрофічними 14% від глядачів

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Попри те, що серіал «Аколіт» став найбільшим запуском Disney+ у 2024 році (із 4,8 млн переглядів за день) глядачам творіння Леслі Гедланд не надто сподобалося — принаймні, якщо зважати на оцінки Rotten Tomatoes.

Наразі критики поставили серіалу 83%, тоді як глядачі занизили рейтинг «свіжості» до катастрофічних 14%, що в декого викликало думки про навмисний рев’ю-бомбінг Рев'ю-бомбінг — явище, яке характеризується тим, що численні групи людей залишають в Інтернеті негативні відгуки про видані роботи, найчастіше про відеоігри або фільми, у спробі завдати шкоди продажам чи популярності продукту..

При чому дехто у відгуках сам зізнавався у рев’ю-бомбінгу:

There are people who don’t like the show, and that’s ok, but there’s certainly review bombing happening Some are at least being honest about it: pic.twitter.com/mkxoYfD91V — Culture Crave 🍿 (@CultureCrave) July 3, 2024

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В інтерв’ю Collider Леслі Гедланд сказала, що така реакція публіки була цілком очікуваною для неї:

«О, всі знають, що таке рев’ю-бомбінг. Мене попереджав піарник і це цілком очікувано. Я розумію в чому суть — середньостатистичний глядач зайде на сайт і скаже: о, а оцінка користувачів дуже низька. Але це може вплинути лише на новачків, а не на справжніх фанів Зоряних війн».

«Аколіт» розповідає про події, що відбувалися наприкінці Епохи Розквіту Республіки приблизно за 100 років до подій фільму «Зоряні війни. Епізод I: Прихована загроза» (1999). За сюжетом «колишня падаван возз’єднується зі своїм майстром-джедаєм, щоб розслідувати серію злочинів, однак сили, з якими вони стикаються, є зловіснішими, ніж вони могли очікувати».

В головних ролях постають Амандла Стенберг (яка грає одразу двох персонажок) та Лі Чон Чже (каже, що спеціально вивчив англійську для ролі). Також серед акторського складу з’являються Менні Джасінто, Джоді Тернер-Сміт, Дафні Кін, Ребека Гендерсон, Чарлі Барнетт, Дін-Чарльз Чепмен і Керрі-Енн Мосс.

Серіал наразі транслюється на Disney+ — нові епізоди виходитимуть щовівторка (до 16 липня включно).

Розділ Кіно виходить за підтримки ?

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