Зішестя в пекло: Мел Гібсон зніматиме «Страсті Христові: Воскресіння» у 2025 році

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Мел Гібсон створить сиквел «Страсті Христові». Знімання фільму «Страсті Христові: Воскресіння» стартують у 2025 році

Давно задуманий фільм Мела Гібсона нарешті зрушив з місця. Він мав чимало затримок, в основному через зміни сценарію, але зараз практично готовий до знімання. Виробництво планують розпочати на початку 2025 року придивляється до фільму, швидше за все, відразу після того, як Гібсон закінчить роботу з «Небезпечним рейсом» / Flight Risk.

11 вересня Мела Гібсона бачили на оглядинах місця знімання на Мальті. Режисер перебуває в країні з п’ятиденним візитом для обговорення роботи з владою Мальти на найвищому рівні.

Одним із ключових факторів, який постійно відкладав «Воскресіння», було питання про те, який саме сценарій буде використаний для фільму. З 2016 року Гібсон наполегливо працював над сценарієм разом зі сценаристом «Хороброго серця» Рендаллом Уоллесом — написано вже щонайменше шість чернеток. Минулого року стало відомо, що є два конкретні проєкти, дуже різних, які беруться до уваги.

У квітні Уоллес підтвердив, що сценарій нарешті завершено, і що Джим Кевізел, очевидно, збирається повернутися до головної ролі Ісуса. Гібсон натякав, що сиквел, потенційно розділений на два фільми, буде більш філософським та поетичним, ніж більш лінійний та простий оригінал. Він описав це як «кислотний тріп», коли Ісус відправляється «в інші сфери». Ось чому сюжет цього сиквелу багато хто називає історією «зішестя Ісуса в пекло».

«Воскресіння» буде зосереджено на двадцяти чотирьох годинах страстей Ісуса та події, які відбулися за три дні між його розп’яттям та воскресінням.

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Попри те, що «Страсті Христові» розділили критиків майже двадцять років тому й до цього дня, це була дивовижна розповідь про останні дні Ісуса. Стрічка була захопливою та жахливою. Відомо, що Гібсон як режисер ніколи не уникав насильства у своїх фільмах: «Страсті Христові», «Хоробре серце» та «Апокаліпто» — досить жорстокі.

Джерело: World of Reel

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